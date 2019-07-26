Бенедикт Камбербэтч сыграет в байопике об известном художнике-кошатнике

Актер перевоплотиться в Луиса Уэйна

Бенедикт Камбербэтч Фото: Getty Images

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который сыграл в фильме "Война токов", снимется еще в одной биографической драме о Луисе Уэйне – художнике, который первым наделил кошек человеческим поведением и эмоциями. Режиссером стал Уилл Шарп ("Черный пруд", сериал "Флауэрсы"). Сценаристы – он же и Саймон Стивенсон ("Приключения Паддингтона 2"). Об этом сообщил Deadline.

Смотрите видео о том, как Бенедикт Камбербэтч отпраздновал день рождения:

"Я взволнован тем, что сыграю Луиса Уэйна и буду продюсером такого особенного фильма. Я уже несколько лет восхищаюсь работой Шарпа над сериалом "Флауэрсы", и с момента нашей встречи я знал, что он сможет идеально рассказать в кино искреннюю историю о стойкости, творчестве и силе любви Луиса Уэйна", – отметил актер.

В картине также сыграют Клэр Фой ("Человек на Луне"), Андреа Райсборо ("Бердмэн") и Тоби Джонс ("Снеговик"). Съемки стартуют в августе в Лондоне.

Читайте также Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт сыграют в новой военной драме "1917"

Отметим, что Луис Уильям Уэйн (1860-1939), известный своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят, считается одним из крупнейших графиков викторианской сказочной живописи.

27 Июн 2019 в 6:03 PDT INSTAGRAM

Популярность художника была поистине высокой: он оформлял книги, публиковал иллюстрации в журналах, издавал "Ежегодник Луиса Уэйна". В настоящее время открытки английской почты начала XX века с изображениями его котов являются объектом охоты для коллекционеров, их стоимость измеряется десятками тысяч долларов.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч может вернуться на экраны в роли эксцентричного Патрика Мелроуза.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram