Бенедикт Камбербэтч в роли аристократа-алкоголика покоряет сеть
На канале Showtime появился первый трейлер мини-сериала "Патрик Мелроуз" с Камбербэтчем в главной роли
Бенедикт Камбербэтч не раз уже намекал на то, что сериал "Шерлок" скоро закончится. И вот, кажется, его слова оправдались. Теперь же на канале Showtime появился первый трейлер мини-сериала "Патрик Мелроуз", в котором главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Премьера состоится 12 мая.
В кинокартине Камбербэтч сыграл аристократа-алкоголика. Несмотря на деньги, жизнь главного героя Патрика сложно назвать легкой. Все детство ему пришлось терпеть жестокое отношение отца, пока мать предпочитала не вмешиваться. Подросший Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В основу мини-сериала лег цикл романов Эдварда Сент-Обина, рассказывающий о становлении Патрика Мелроуза в высшем свете с 60-х до начала нулевых.
Напомним, недавно стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлеры всех шести серий четвертого сезона сериала "Черное зеркало". Теперь стало известно, что Netflix запускает новый бельгийский сериал Tabula Rasa.
Вы сейчас просматриваете новость "Бенедикт Камбербэтч в роли аристократа-алкоголика покоряет сеть". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"