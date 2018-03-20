Бенедикт Камбербэтч в роли аристократа-алкоголика покоряет сеть

На канале Showtime появился первый трейлер мини-сериала "Патрик Мелроуз" с Камбербэтчем в главной роли

Бенедикт Камбербэтч не раз уже намекал на то, что сериал "Шерлок" скоро закончится. И вот, кажется, его слова оправдались. Теперь же на канале Showtime появился первый трейлер мини-сериала "Патрик Мелроуз", в котором главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Премьера состоится 12 мая.

В кинокартине Камбербэтч сыграл аристократа-алкоголика. Несмотря на деньги, жизнь главного героя Патрика сложно назвать легкой. Все детство ему пришлось терпеть жестокое отношение отца, пока мать предпочитала не вмешиваться. Подросший Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению.

В основу мини-сериала лег цикл романов Эдварда Сент-Обина, рассказывающий о становлении Патрика Мелроуза в высшем свете с 60-х до начала нулевых.

Напомним, недавно стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлеры всех шести серий четвертого сезона сериала "Черное зеркало". Теперь стало известно, что Netflix запускает новый бельгийский сериал Tabula Rasa.