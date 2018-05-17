Беременность, безрукость и воскрешение: как поменялись герои "Игры престолов" за 7 сезонов

Все герои поменялись не только внешне, что-то изменилось в характерах, манерах и отношении к близким

"Игра престолов". Фото: QuirkyByte

Фанаты уже не могут дождаться, когда же выйдет последний 8 сезон сериала Игра престолов и, даже высчитали, какой персонаж вероятнее всего умрет в финале.

За 7 сезонов изменилась не только внешность главных героев, но и их характеры. Мы решили вспомнить, как поменялись главные персонажи "Игры престолов" к 8 сезону.

Джон Сноу из мальчика-бастарда стать командующим на Стене, успел умереть, воскреснуть и оказаться сыном Лианы Старк. Что говорить – возмужал, озверел и влюбился.

Джон Сноу

Санса Старк из девчушки, которая мечтала уехать со скучного Севера, превратилась в настоящую северянку – жестокую и мстительную леди Винтерфелл. Она уже не ведется на интриги Мезинца.

Санса Старк

Арья Старк была непослушной девчонкой, которая играла с оружием и росла "пацанкой". Теперь же она — изощренный и холоднокровный убийца. Она уже не делает необдуманные поступки и точно знает, кто должен быть наказан.

Арья Старк

Бран Старк был веселым мальчиком, но потерял возможность двигаться. Он научился вселяться в животных и растения, чтобы помогать своей семье отвоевать Север – стал Трехглазым Вороном. Что это значит – до сих пор многим непонятно, но видно, что он стал крутым парнем!

Бран Старк

Дейенерис Таргариен из напуганной девочки перевоплотилась сначала в великую Кхалиси, затем в Матерь драконов, перед которой не существует никаких преград.

Дейенерис Таргариен

Потом она освободила миллионы рабов и добралась наконец до Вестероса. Как говорится, кровь великая штука – она влюбилась в своего кровного родственника.

Дейенерис Таргариен

Тирион Ланнистер в первых сезонах выступил как шутник, алкоголик и выбритый гуляка. Но он не так прост – начитан, расчетлив и умный он стал десницей Дейенерис, отрастил бороду.

Тирион Ланнистер

Серсея Ланнистер, роковая королева, которая потеряла всех детей и любимого мужчину, была обесчещена, но села на железный трон. Королева, которая сделает все, чтобы остаться на Железном троне и защитить своих близких. Поговаривают, что она снова беременна от своего братца, посмотрим в 8 сезоне. Кстати, она лишилась волос и стала носить не легкие платья, а черные тяжелые.

Серсея Ланнистер

Джейме Ланнистер был ветреным нарцисом, но потерял волосы, легкомысленность и руку. Он понял, что честь и доблесть гораздо важнее денег. Вот только непонятно, уйдет он от сестры-любовницы или нет.

Джейме Ланнистер

Напомним, съемки 8-го сезона сериала "Игра престолов", которые уже успели побить собственный рекорд, в полном разгаре, и пока съемочная площадка остается единственным источником всевозможных спойлеров и новой информации. Стало известно, что в 8-м сезоне зрители снова смогут увидеть Рейгара Таргариена – во флэшбэках.