Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Берлинале 2020: какие украинские фильмы покажут на кинофестивале

На кинофестивале состоится премьера украинской ленты "Номера"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
"Берлинале-2020"
"Берлинале-2020"
Фото: Getty Images

На 70-м юбилейном Берлинском кинофестивале "Берлинале", который стартует с 20 февраля и продлится до 1 марта 2020 года, покажут несколько украинских фильмов. Так, перечнем кинолент, которые будут показаны на кинофестивале, поделилось Госкино.

Какой фильм Украина представила на "Берлинале" в прошлом году:

На юбилейном 70-м "Берлинале" Украина будет представлена так:

  • В программе Generation 14plus покажут созданный при поддержке Госкино документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссера Ирины Цилык; мировая премьера ленты состоялась в конкурсной секции World Documentary Competition крупнейшего фестиваля независимого кино в США Sundance Film Festival, где фильм получил награду за лучшую режиссуру.
  • В рамках специальных показов Berlinale Special состоится мировая премьера созданного при поддержке Министерства культуры Украины фильма-антиутопии авторства Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера".

Читайте также:
Берлинале 2020: британский актер Джереми Айронс возглавит жюри кинофестиваля

  • Также оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу фильм режиссера Ильи Хржановского "ДАУ. Наташа", одним из производителей которого является украинская компания Phenomen Ukraine, а документальный фильм" "ДАУ. Дегенерация" по этому же проекту будет показан в рамках Berlinale Special. Также в параллельной программе Forum Expended покажут короткометражный фильм совместного производства США, Японии и Украины — Citizens of the Cosmos (режиссер — Антон Видокль, продюсер с украинской стороны — Люба Кнорозок).
  • Дополнительно рыночные показы запланированы для фильмов: "Мої думки тихі" (реж. Антонио Лукич), "Віддана" (реж. Кристина Сиволап), "Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн), "Забуті" (реж. Дария Онищенко), "Схованки" (реж. Ирина Громозда) та LET IT SNOW (реж. Станислав Капралов).

Напомним, что драма Филиппа Фалардо My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером") станет фильмом открытия "Берлинале-2020".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Продюсер фильма "Номера" – о том, как показали фильм Сенцову на телефоне в колонии, кастинге и процессе съемок Берлинале 2020: Хелен Миррен получит почетную награду кинофестиваля "Берлинале 2019": кто получил главную награду кинофестиваля
Берлинале фильм Номера Захар Беркут украинский фильм
Реклама

Новости партнеров

7 мест, где не следует использовать парфюм
7 мест, где не следует использовать парфюм
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки

Популярные статьи

Сегодня, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Сегодня, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

Вчера, 10:17Техно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

15 февраляFun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

15 февраляEvents

Со Сретением Господнем: картинки и поздравления в прозе

15 февраляТехно

Пожиратели батареи: ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году

15 февраляFun

Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

15 февраляFun

15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 февраляFun

Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

14 февраляСтиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

14 февраляШоу-бизнес

Принц Гарри сделал операцию по пересадке волос

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Життя їх
Життя їх "похитало". Ким були зірки до своєї слави
Медики рассказали чем опасно закусывать алкоголь
Медики рассказали чем опасно закусывать алкоголь
Зникла в Мексиці актриса Наталя Андрейченко знайшлася
Зникла в Мексиці актриса Наталя Андрейченко знайшлася
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек