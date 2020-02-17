Берлинале 2020: какие украинские фильмы покажут на кинофестивале

На кинофестивале состоится премьера украинской ленты "Номера"

"Берлинале-2020" Фото: Getty Images

На 70-м юбилейном Берлинском кинофестивале "Берлинале", который стартует с 20 февраля и продлится до 1 марта 2020 года, покажут несколько украинских фильмов. Так, перечнем кинолент, которые будут показаны на кинофестивале, поделилось Госкино.

Какой фильм Украина представила на "Берлинале" в прошлом году:

На юбилейном 70-м "Берлинале" Украина будет представлена так:

В программе Generation 14plus покажут созданный при поддержке Госкино документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссера Ирины Цилык; мировая премьера ленты состоялась в конкурсной секции World Documentary Competition крупнейшего фестиваля независимого кино в США Sundance Film Festival, где фильм получил награду за лучшую режиссуру.

В рамках специальных показов Berlinale Special состоится мировая премьера созданного при поддержке Министерства культуры Украины фильма-антиутопии авторства Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера".

Также оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу фильм режиссера Ильи Хржановского "ДАУ. Наташа", одним из производителей которого является украинская компания Phenomen Ukraine, а документальный фильм" "ДАУ. Дегенерация" по этому же проекту будет показан в рамках Berlinale Special. Также в параллельной программе Forum Expended покажут короткометражный фильм совместного производства США, Японии и Украины — Citizens of the Cosmos (режиссер — Антон Видокль, продюсер с украинской стороны — Люба Кнорозок).

Дополнительно рыночные показы запланированы для фильмов: "Мої думки тихі" (реж. Антонио Лукич), "Віддана" (реж. Кристина Сиволап), "Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн), "Забуті" (реж. Дария Онищенко), "Схованки" (реж. Ирина Громозда) та LET IT SNOW (реж. Станислав Капралов).

Напомним, что драма Филиппа Фалардо My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером") станет фильмом открытия "Берлинале-2020".

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