Best Friend’s Ass: Пэрис Хилтон представила новый клип

Пэрис Хилтон выпустила сатирический клип на свою новую песню

Ким Кардашьян и Пэрис Хитлон Фото: instagram.com/sbelondon

Певица и светская львица Пэрис Хилтон, которая не так давно публично оскорбила Линдси Лохан, презентовала клип на свою новую песню Best friend's Ass. композиция была записана с греко-бельгийским DJ-дуэтом Dimitri Vegas & Like Mike.

Свежая видеоработа Пэрис появилась в Youtube в пятницу, 24 мая. В трехминутном клипе Пэрис и Insta-блоггер Никита Драгун сыграли подруг в ночном клубе, которые с помощью очков виртуальной реальности перенеслись в мир селебрити. Там они встретили Ким Кардашьян и других известных личностей.

В описании к видео Best friend's Ass сообщается, что это "сатирический взгляд на сегодняшнюю жизнь в VIP-клубах и социальных сетях".

Dimitri Vegas and Like Mike vs. Paris Hilton – Best Friend's Ass: смотреть онлайн

