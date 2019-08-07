"Беверли-Хиллз, 90210": что известно о перезагрузке культового сериала

К своим ролям вернутся актеры из оригинального сериала 90-х

Звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210" Фото: AFP

Первая серия перезагрузки культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210", трейлер которого появился в сети, выйдет на экраны. 7 августа на телеканале Fox покажут 1 серию 1 сезона продолжения сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Сезон будет состоять из 6 эпизодов.

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Отметим, что оригинальный сериал вышел на экраны в 1990 году и продержался 10 сезонов. Авторы проекта продолжили известную историю и решили показать главных героев через 30 лет после событий сериала.

К своим ролям вернуться актеры Дженни Гарт (Келли Тейлор), Иен Зиринг (Стив Сандерс), Брайан Остин Грин (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсон Пристли (Брэндон Уэлш), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Шеннен Доэрти (Брэнда Уолш).

В 2008 году канал The CW выпустил спин-офф под названием "90210: Новое поколение". Проекту не удалось повторить успех своего прообраза.

Напомним, недавно телеканал Fox выпустил превью перезапуска шоу "Беверли-Хиллз" с актерами оригинального состава. Мы увидели, как сейчас выглядят Брендон, Келли, Стив, Донна, Бренда и другие герои телешоу.

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