Бейонсе выпустила новый трек Spirit, вдохновленный фильмом "Король Лев"

Певица в картине озвучила львицу Налу

Бейонсе Фото: AFP

Популярная певица Бейонсе, которая недавно приревновала супруга и стала мемом в сети, презентовала новую песню Spirit. Композиция вдохновленная традиционной африканской музыкой и ремейком легендарного мультфильма "Король Лев", в котором Бейонсе озвучила подругу Симбы Налу.

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Стоит отметить, что композиция войдет в альбом "The Lion King: The Gift", куратором которого выступает певица.

Режиссером нового "Короля Льва" выступил Джон Фавро – постановщик "Книги джунглей" и первых двух частей "Железного человека". Вместе с Бейонсе в работе над анимационной картиной приняли участие Дональд Гловер, Сет Роген и Билли Айкнер.

Напомним, ранее Бейонсе удивила публику новым снимком на своей странице в Instagram. Артистка запечатлена с львицей, и поклонники отметили какое-то сходство звезды и персонажа киноленты.

Также Бейонсе опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в эффектном наряде. В нем она посетила вручение премии от Американского института киноискусства.

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