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Без Чувака: когда состоится премьера спин-оффа "Большой Лебовски"

Новый фильм снял исполнитель роли Хесуса Джон Туртурро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Кадр из фильма "Большой Лебовски"
Кадр из фильма "Большой Лебовски"
Фото: YouTube

Поклонники Джеффа Бриджес надеются на продолжение культового фильма "Большой Лебовски". Недавно актер опубликовал "затравочку" – мол продолжение будет, однако ролик оказался рекламным. Теперь же появилась информация о том, что уже в 2020 году выйдет спин-офф фильма "Большой Лебовски" – The Jesus Rolls. Об этом пишет Variety.

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Сообщается, что новый фильм снял исполнитель роли Хесуса Джон Туртурро. Также известно, что он самостоятельно написал сценарий к фильму. В фильме снимались Бобби Каннавале, Одри Тоту, Джон Хэмм, Сьюзен Сарандон и Пит Дэвидсон.

По словам Туртурро, его картина – "о глупости мужчин, которые пытаются, терпят неудачу и снова пытаются понять тайну женщин".

В центре сюжета новой картины окажется один из персонажей "Большого Лебовски" — Хесус Кинтана. Это один из завсегдатаев боулинг-клуба, в котором постоянно играет главный герой ленты Джефф Лебовски, более известный как Чувак (Джефф Бриджес). Однако, в новой картине Чувак не появится.

Фильм братьев Джоэла и Итана Коэнов "Большой Лебовски" рассказывает историю человека по прозвищу Чувак (Джефф Бриджес), которого однажды путают с однофамильцем-миллионером. Хесус был эпизодическим персонажем картины, который постоянно ругался, использовал грубые сексуальные метафоры и говорил о себе в третьем лице.

Напомним, раньше сообщалось о том, что братья Коэны не будут снимать продолжение фильма.

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Источник: Сегодня
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