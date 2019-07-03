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Без Меган Маркл: вышел впечатляющий трейлер последнего сезона сериала "Форс-мажоры"

Сериал закрывают после девятого сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
Кадр из сериала "Форс-мажоры"
Кадр из сериала "Форс-мажоры"
Фото: YouTube

Недавно стало известно, что популярный сериал "Форс-мажоры" (Suits) закроют после девятого сезона. Причиной такого решения стали падающие рейтинги и, скорее всего, из-за отсутствие персонажа, которого играла Меган Маркл.  Впрочем, герцогиню Сассекскую позвали обратно в проект, правда, в качестве камео. Ходят слухи, что в последнем сезоне появится "нарезка" кадров с Рэйчел появится в виде воспоминаний остальных героев.

Смотрите видео о сериальном буме в Украине:

Но это еще не все хорошие новости: теперь телеканал USA Network поделился трейлером своей юридической драмы "Форс-мажоры".

Сериал "Форс-мажоры" следует за нью-йорской юридической фирмой, которую возглавляют легендарный юрист Харви Спектер (Гэбриел Махт), его умный, но деликатный партнер Луис Литт (Рик Хоффман) и секретарь-которая-стала-директором Донна Полсен (Сара Рафферти).

Пережив разные проблемы и потерю ключевых партнеров, трио продолжает заниматься самыми сложными корпоративными исками, в чем им помогают Алекс Уильямс (Дьюли Хилл) и Катрина Беннет (Аманда Шулл). Пробив себе путь в фирму, могущественный адвокат Саманта Уилер (Кэтрин Хайгл) присоединяется к Specter Litt и бросает вызов статусу кво. Вместе эти умы должны полагаться на свои знания, опыт и интуицию, чтобы удержать фирму на плаву.

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Премьера 9 сезона сериала "Форс-мажоры" состоится 17 июля.

Напомним, ранее Меган Маркл призналась, что скучает по сериалу "Форс-мажоры".

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Источник: Сегодня
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