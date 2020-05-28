БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отправятся в необычный авто-тур по Украине: в каких городах выступит группа

Безопасные для зрителей концерты пройдут под открытым небом

В пятницу, 29 мая, состоится первый "Безопасный автомобильный концерт" (БАК) популярной украинской рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Это первое официальное концертное мероприятие с момента объявления карантина, которое пройдет в уникальном формате. Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отправляется в необычный "БАК-тур" и выступит в десяти городах Украины.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отправятся в авто-тур Фото: instagram.com/bezobmezhen

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ решили порадовать своих фанатов необычным форматом концертов. Впервые в Украине, во время карантинных мероприятий, группа сыграет ряд концертов под открытым небом. Поклонники группы смогут насладиться музыкой любимых артистов безопасно, в близком кругу – с любимым человеком, друзьями или же семьей, прямо из своего автомобиля.

Все билеты можно купить на официальном сайте группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

"Давайте творить концертную историю страны вместе", – говорится в заявлении группы.

Группа "Беz обмежень" устроит авто-тур Фото: пресс-служба

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ даст концерты в Луцке, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Виннице, Черкассах, Харькове, Полтаве, Запорожье и Сумах.

Ранее БЕZ ОБМЕЖЕНЬ объявили о переносе концерта на НСК "Олимпийский".

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