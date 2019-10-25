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Без Поляковой: названы номинанты премии М1 Music Awards. П'ять

Среди фаворитов – группа "Время и Стекло", певицы Тина Кароль и NK

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
"Время и Стекло" - фавориты M1 Music Awards
"Время и Стекло" - фавориты M1 Music Awards
Фото: Facebook-страница M1ukraine

Ежегодная церемония награждения музыкальной премией M1 Music Awards состоится в киевском Дворце спорта 30 ноября 2019. Организаторы тем временем уже успели объявить номинантов M1 Music Awards. П’ять.

Отметим, среди претендентов на премию нет Оли Поляковой, которая уже завтра, 26 октября, представит свое шоу во Дворце спорта. Лидером по количеству номинаций является группа "Время и Стекло", их у коллектива 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации.

Номинанты M1 Music Awards. П’ять

"Певец года"

  • MONATIK
  • ALEKSEEV
  • MELOVIN
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкин

"Певица года"

  • Michelle Andrade
  • Джамала
  • NK | Настя Каменских
  • Злата Огневич
  • Тина Кароль

"Группа года"

  • DZIDZIO
  • KADNAY
  • Mozgi
  • "Время и Стекло"
  • "Воплі Відоплясова"

"Прорыв года"

  • MELOVIN — "Ти"
  • Артем Пивоваров — No.1
  • alyona alyona — "Велика й смішна"
  • "КОРРУПЦИЯ" — "Красный бархат"
  • Alina Pash feat. FREEL — "Не пили"

"Клип года"

  • Michelle Andrade — Hasta La Vista
  • TARABAROVA — "Мені казково"
  • NIKITA LOMAKIN — "Виолончель"
  • Тина Кароль — "Вабити"
  • MONATIK — "Каждый раз"

"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM"

  • MONATIK — Love It Ритм
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали"
  • Антитіла — "Вірила"
  • "Время и Стекло" — "Дим"
  • NK | Настя Каменских — "Обіцяю"

"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

  • "Антитіла" — "Вірила"
  • THE HARDKISS — "Коханці"
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали"
  • Тина Кароль и "Бумбокс" — "Безодня"
  • Сергей Бабкин — "Моє кохання"

"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" — "Дим"
  • Злата Огневич — "Солодка кара"
  • Виталий Козловский — "Мала"
  • NK | Настя Каменских — "Обіцяю"
  • Мята — "Там, де рай"

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"

  • Kishe — "Цю ніч"
  • MARUV — Siren Song
  • MONATIK — Love It Ритм
  • alyona alyona & Alina Pash — "Падло"
  • "Время и Стекло" — "Дим"

"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" — "Дим"
  • Оля Цибульская — "Дівчинка"
  • Олег Винник — "Роксолана"
  • Тина Кароль — "Сила высоты"
  • NK | Настя Каменских — "Обіцяю"

Ранее мы также писали, что NK представила песню Elefante. Кроме того, Тина Кароль презентовала новую песню "Иди на жизнь".

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Тина Кароль Настя Каменских Время и Стекло NK М1 Music Awards
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