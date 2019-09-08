Без шуток: "Джокер" Тодда Филлипса взял "Золотого льва" в Венеции
Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс
Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля 2019 стал "Джокер" режиссера Тодда Филлипса. "Золотого льва" Филлипс посвятил Хоакину Фениксу, который исполнил главную роль в картине.
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В субботу, 7 сентября, были названы все победители 76-го Венецианского кинофестиваля. Драма "Джокер" рассказывает о том, как комик-неудачник превращается в короля преступного мира Готэм-Сити.
На церемонии вручения Тодд Филлипс появился вместе с Хоакином Фениксом. "Я хочу посвятить этого "Золотого льва" актерам и команде картины. Фильма бы не было без Хоакина Феникса. Хоакин — самый бесстрашный лев, которого я знаю. Спасибо тебе за доверие и талант", – сказал со сцены американский режиссер.
Напомним, что еще до старта официального проката, в премьерный день в Венеции "Джокер" установил рекорд и сорвал восьмиминутные овации. Критики же прочат Хоакину Фениксу "Оскар" за лучшую роль.
Украинский релиз фильма "Джокер" запланирован на 3 октября 2019 года.
Полный список лауреатов 76-го Венецианского кинофестиваля смотрите здесь.
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