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Без шуток: "Джокер" Тодда Филлипса взял "Золотого льва" в Венеции

Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Джокер стал лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля 2019
Джокер стал лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля 2019
Фото: YouTube

Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля 2019 стал "Джокер" режиссера Тодда Филлипса. "Золотого льва" Филлипс посвятил Хоакину Фениксу, который исполнил главную роль в картине.

Какие фильмы смотрят украинцы, узнайте в сюжете:

В субботу, 7 сентября, были названы все победители 76-го Венецианского кинофестиваля. Драма "Джокер" рассказывает о том, как комик-неудачник превращается в короля преступного мира Готэм-Сити.

На церемонии вручения Тодд Филлипс появился вместе с Хоакином Фениксом. "Я хочу посвятить этого "Золотого льва" актерам и команде картины. Фильма бы не было без Хоакина Феникса. Хоакин — самый бесстрашный лев, которого я знаю. Спасибо тебе за доверие и талант", – сказал со сцены американский режиссер.

Тодд Филлипс получил Золотого льва за фильм "Джокер"
Тодд Филлипс получил Золотого льва за фильм "Джокер"
Фото: AFP

Напомним, что еще до старта официального проката, в премьерный день в Венеции "Джокер" установил рекорд и сорвал восьмиминутные овации. Критики же прочат Хоакину Фениксу "Оскар" за лучшую роль. 

Украинский релиз фильма "Джокер" запланирован на 3 октября 2019 года.

Полный список лауреатов 76-го Венецианского кинофестиваля смотрите здесь.

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