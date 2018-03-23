Без Уилла Смита: звезды "Тора" сыграют в новом фильме "Люди в черном"

Тесса уже подписала контракт на съемки, а с Крисом переговоры находятся на финальной стадии

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Кадр из фильма "Тор: Рагнарек".

Новый фильм о людях в черном приобретает все более четкие очертания. Sony уже нашли актрису на главную женскую роль и ведут переговоры по поводу мужской. Актриса Тесса Томпсон, которая сыграла в "Торе", и сам Тор (Крис Хемсворт) могут снова появится в одном кадре.

Тесса уже подписала контракт на съемки, а с Крисом переговоры находятся на финальной стадии, пишет The Hollywood Reporter.

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Отметим, что Уилла Смита и Томми Ли Джонса в киноленте не будет, однако действие будет происходить в той же вселенной, говорят создатели фильма. В планах студии создать целый новый мир, подобно тому, как это сделали с "Миром Юрского периода". Режиссером "Людей в черном" уже назначен постановщик "Форсажа" Ф. Гэри Грей.

Напомним, ранее Крис Хемсворт посчитал, что роль Тора – это самое лучшее, что могло с ним случиться, поэтому решил закончиться свою карьеру. Актер расстраивается, что у него не получается проводить много времени с женой и детьми, и уход из профессии видится ему единственным выходом.