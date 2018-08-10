Благородные бродяги завоевывают сердца: появился новый трейлер украинского фильма

Действие фильма Александра Березаня разворачивается во Львове в 1938-1939 годах

Кадр из фильма "Благородные бродяги"

Украинское кино продолжает радовать зрителей. Так, в сети появился трейлер музыкально-комедийного фильма "Благородные бродяги". Фильм рассказывает историю львовских батяр, которым пришлось спасать мир. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Действие фильма Александра Березаня разворачивается во Львове в 1938-1939 годах. Главные герои – Мирек и Бодя – вынуждены стать опекунами девушки Хрысти, которая осталась сиротой. После этого героев начинают преследовать представители НКВД и нацисты. Неожиданно для себя они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают новые обороты.

В ролях снялись Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павло Кружнов и другие. Режиссером выступил Александр Березань.

Выход фильма на широкий экран состоится 27 сентября.

Напомним, недавно в новом юмористическом тизере "Благородные бродяги" пытались разобраться в тонкостях украинской грамматики.