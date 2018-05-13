Королева, актриса, алкоголичка и богиня: такая разная Кейт Бланшетт

Бланшетт получила две статуэтки "Оскар" и множество других наград и по праву считается одной из лучших мировых актрис

Кейт Бланшетт. Фото: Getty

Известная голливудская актриса Кейт Бланшетт 14 мая празднует свой день Рождения. Мы сделали подборку лучших фильмов, в которых Кейт сыграла незабываемые роли.

"Елизавета"

В фильме Бланшетт сыграла королеву Англии Елизавету I. В фильме были отражены юность Елизаветы I, обстоятельства ее восхождения на трон и ранний период правления. Одним из центральных сюжетов стала история любви молодой королевы и ее фаворита лорда Роберта Дадли, графа Лестера. За роль Кейт была номинирована на получение премии "Оскар" и премии Гильдии киноактеров США, завоевала награды "Золотой глобус" и BAFTA.

"Авиатор"

Роль голливудской кинозвезды Кэтрин Хепберн в биографической драме принесла Кейт огромный успех. За лучшую женскую роль второго плана она была удостоена премии "Оскар", получила награды Британской киноакадемии и Гильдии киноактеров.

"Меня там нет"

В 2007 году на Венецианском кинофестивале картина получила специальный приз жюри, а Кейт была названа лучшей актрисой смотра. А в 2008 году выиграла очередной "Золотой глобус".

"Жасмин"

В 2012 году Бланшетт впервые работала с Вуди Алленом. Актриса сыграла женщину, которая в один день потеряла все. Критики приняли фильм крайне тепло, а роль актрисы посчитали одной из сильнейших и лучших в её карьере. Бланшетт была удостоена ряда наград, в том числе "Оскара", "Золотого глобуса", BAFTA и премии Гильдии киноактеров США.

"Тор: Рагнарек"

Нашумевший фильм также принес Кейт признание фанатов и критиков. Актриса сыграла антигероя – злую дочь Одина Хелу. Она отлично "навешала" начала Локи, потом Тору. Итог вы знаете, если нет – смотрите фильм.

Напомним,