Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Блондинка в законе 3": дата выхода фильма и новая информация о нем

Риз Уизерспун вернется к главной роли и спродюсирует фильм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Кадр из фильма "Блондинка в законе"
Кадр из фильма "Блондинка в законе"
Фото: YouTube

Слухи о том, что дилогия "Блондинка в законе" получит третью часть наконец-то подтвердились. "Блондинка в законе 3" действительно находится в производстве и уже даже обзавелась датой релиза, пишет Entertainment Tonight.

Смотрите также видео о том, что Риз Уизерспун обокрали хакеры:

Сообщается, что фильм попадет на экраны 8 мая 2020 года. Риз Уизерспун вернется в роли блондинки, а вместе с ней возвратятся некоторые второстепенные персонажи.

О сюжете предстоящего продолжения пока ничего неизвестно. Но, скорее всего, действие развернется спустя много лет после событий, которыми закончился второй фильм, то есть после свадьбы главной героини и ее головокружительной карьеры в политике.

Читайте также:
"Блондинка в законе 3": Риз Уизерспун ведет переговоры о возвращении к роли

Отметим, что "Блондинка в законе" вышла в 2001 году. Фильм превратил Риз Уизерспун из начинающей актрисы в мировую звезду. Через два года последовал сиквел, который оказался не столь прибыльным, как оригинальная картина.

INSTAGRAM

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделали небольшую подборку фильмов с участием Риз Уизерспун.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Вышел тизер нового сериала с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон Риз Уизерспун вызвали в суд: что случилось "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун: названа дата премьеры первой серии Сериал "Большая маленькая ложь 2": даты выхода серий, обзор 4-й серии
фильм Риз Уизерспун роли блондинка в законе
Реклама

Новости партнеров

55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Жареная тыква в панировке: весьма интересный рецепт
Жареная тыква в панировке: весьма интересный рецепт

Популярные статьи

Вчера, 10:50Техно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

Вчера, 07:59Fun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Главное за неделю: скандал вокруг Олега Винника и признание Ольги Сумской

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

27 сентябряШоу-бизнес

"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

27 сентябряFood

Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

27 сентябряШоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

27 сентябряFun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 сентябряWellness

Сильная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки

Новости партнеров

Как вырастить крупный чеснок
Как вырастить крупный чеснок
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства