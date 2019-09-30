"Блондинка в законе 3": дата выхода фильма и новая информация о нем

Риз Уизерспун вернется к главной роли и спродюсирует фильм

Кадр из фильма "Блондинка в законе" Фото: YouTube

Слухи о том, что дилогия "Блондинка в законе" получит третью часть наконец-то подтвердились. "Блондинка в законе 3" действительно находится в производстве и уже даже обзавелась датой релиза, пишет Entertainment Tonight.

Смотрите также видео о том, что Риз Уизерспун обокрали хакеры:

Сообщается, что фильм попадет на экраны 8 мая 2020 года. Риз Уизерспун вернется в роли блондинки, а вместе с ней возвратятся некоторые второстепенные персонажи.

О сюжете предстоящего продолжения пока ничего неизвестно. Но, скорее всего, действие развернется спустя много лет после событий, которыми закончился второй фильм, то есть после свадьбы главной героини и ее головокружительной карьеры в политике.

Отметим, что "Блондинка в законе" вышла в 2001 году. Фильм превратил Риз Уизерспун из начинающей актрисы в мировую звезду. Через два года последовал сиквел, который оказался не столь прибыльным, как оригинальная картина.

INSTAGRAM

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделали небольшую подборку фильмов с участием Риз Уизерспун.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.