"Блондинка в законе" вернется на экраны спустя 16 лет

Риз Уизерспун рассказала подробности сиквела

"Блондинка в законе" Фото: YouTube

Слухи о том, что дилогия "Блондинка в законе" получит и третью часть – ходили давно. Однако, все точки над "і" расставила актриса Риз Уизерспун, исполнительница главной роли в двух фильмах, пишет Entertainment Tonight.

Риз Уизерспун обокрали хакеры:

На премьере второго сезона "Большой маленькой лжи" актриса подтвердила журналистам, что "Блондинка в законе 3" уже находится в разработке.

"Этого персонажа любят многие. Вам просто хочется отправить ее в такое же путешествие, как в первом фильме, и я отлично провела время, работая над этим", – рассказала Уизерспун.

Впрочем, она не стала делиться подробностями сюжета, но упомянула, что "сценарий готов, но съемки пока не начались".

Отметим, что "Блондинка в законе" вышла в 2001 году. Фильм превратил Риз Уизерспун из начинающей актрисы в мировую звезду. Через два года последовал сиквел, который оказался не столь прибыльным, как оригинальная картина.

Напомним, Риз Уизерспун мы вспоминали в своей подборке фильмов в День блондинок.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram