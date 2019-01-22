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Боксеры, красотки и пианист: что посмотреть в кино на этой неделе

В кино наконец-о выходи номинант на "Оскар"- "Зеленая книга"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
"Начни сначала"
"Начни сначала"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 24 января можно будет посмотреть семь новых премьер:а мериканский боевик со Сильвестром Сталлоне, комедию с Дженифер Лопес и Ванессой Хадженс, еще одну комедию, триллер украинского режиссера, драму, британский триллер с Джерардом Батлером и фильм ужасов.

"Крид II: Наследие Рокки Бальбоа"

Сильвестр Сталлоне снова снялся в фильме о боксерах. Это вторая часть приключений боксера Адониса Крида, которому предстоит провести важный поединок. Соперником Адониса стал сын Ивана Драго. Именно этот боксер был соперником Рокки Бальбоа в "Рокки IV", к тому же он убил отца Адониса – Аполло Крида.

"Начни сначала"

Дженнифер Лопес не только хорошая певица, но и отлична актриса. Она сыграла главную героиню фильма – 40-летнюю Майю. Женщина полна решительности доказать, что желание работать и природный талант важнее любого диплома, а значит никогда не поздно начать жизнь сначала. Помогать Майе будет друг, который создаст для нее фейковую страницу в соцсети, информация там будет слегка приукрашена. Соответственно и резюме женщины будет сильно отличаться от реального опыта работы. 

"Семья по-быстрому"

По сюжету, Пит и Эмили переезжают в новый огромный дом. Но кто будет жить в пяти спальнях, если их всего двое? Пара решается по-быстрому усыновить ребенка, к тому же в их городке как раз проходит "ярмарка" сирот. На мероприятии можно познакомится с детками и "выбрать" дочку или сына. Именно там семье приглянулась 15-летняя Лиззи и они уже готовы стать ей родителями.

"Восприятие", ("Предчувствие")

"Восприятие" Кадр из фильма

По сюжету картины, Ричард Сайкс – успешный писатель, публичная личность, но вместе с тем он обычный человек, в жизни которого чередуются черные и белые полосы удач и провалов. Если в профессиональном плане у него все прекрасно, то в личной жизни – полное фиаско. Брак Сайкса с Хейли трещит по швам, женщина уверена, что работа над новой книгой не приносит писателю удовольствия. Наоборот – он топит неудовлетворенность в ведрах алкоголя. Поступки Сайкса поражают всех вокруг, многие начинают понимать, что его одолевают некие внутренние демоны, от которых очень непросто избавиться.

"Зеленая книга"

Фильм одержал премию Гильдии продюсеров США и будет соревноваться за "Оскар". По сюжету фильма, известный чернокожий джазовый пианист Дон Ширли путешествует с концертами по югу США, где преобладают расистские взгляды. В водители к нему нанимают обыкновенного "вышибалу" Тони. Чтобы поездка была безопасной, они используют "Зеленую книгу", где отмечены опасные и безопасные места для афроамериканцев.

"Исчезновение" ("Хранители")

В центре сюжета – история смотрителей маяка, которые нашли на острове клад. Оказалось, что у него есть хозяин. Лента основана на реальной истории бесследного исчезновения трех смотрителей маяка на островах Фланнан в 1900 году. Роли исполнили Джерард Батлер, Питер Муллан, Оулавюр Дарри Оулафссон, Гари Льюис, Серен Маллинг, Коннор Суинделлс, Эмма Кинг. В режиссерском кресле – Кристоффер Нюхольм

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в 1900 году на островах Фланнан. Там исчезли трое смотрителей маяка, трупов которых не нашли до сих пор.

"Астрал: Новое измерение"

Мама Алекса психически нездорова и все время лечилась, а вернувшись свела счеты с жизнью. Позже мальчик потерял контакт с отцом, и чувствовал себя очень одиноким. В студенческие годы Алекс решает вызвать дух матери. Чтобы все получилось, он долго изучает информацию об астральных телах и астральной проэкции. В успех эксперимента Алекса не верит никто, но парню удается проникнуть в жизнь духов, которые в свою очередь через Алекса хотят проникнуть в мир живых. Но Алекс полон решимости узнать тайну смерти матери, возможно именно духи способствовали ее самоубийству.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 17 января уже можно посмотреть семь новых премьер: два триллера, две драмы, мультфильм, комедию и документальный фильм. 

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Источник: Сегодня
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