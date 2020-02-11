Более 12 миллионов на гонорары: HBO снимет новый выпуск сериала "Друзья"

На зарплаты актеров уйдет больше половины бюджета серии

Что смотреть на Новый год 31 декабря Фото: кадр из сериала "Друзья"

Американский телеканал HBO и кинокомпания Warner Bros снимут специальный выпуск популярного телесериала 90-х "Друзья", продолжение которого все еще под угрозой. Об этом сообщает Deadline.

Смотрите подробности о сериалах 90-х:





Уже известно, сколько актеры получат за съемки в проекте. Звезды оригинального сериала, которые снимутся в спецпроекте, а именно Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри получат гонорары в размере от 3 миллионов до 4 миллионов долларов.

Главные герои сериала "Друзья" Фото: NBC

Бюджет самого выпуска составляет 20 миллионов. Сценаристка сериала "Друзья" Марта Кауффман весной 2019 года заявляла что продолжение ситкома не выйдет, поскольку в этом не будет души. Пока никаких подробностей о выпуске нет.

Отметим, что "Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

Напомним, ранее уже сообщалось, что HBO хочет снять продолжение сериала "Друзья", а актриса Дженнифер Энистон еще в 2018 году говорила о новом проекте по сериалу.

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