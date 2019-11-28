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Большая премьера: Агнешка Холланд и Джеймс Нортон презентовали фильм "Цена правды" в Киеве

На премьере фильма "Цена правды" побывали звезды украинского шоу-бизнеса и кино, а также журналисты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба

В Киеве 27 ноября в столичном кинотеатре "Киевская Русь" на самом большом киноэкране страны состоялся специальный показ и гала-премьера исторического триллера "Цена правды". Отметим, что генеральным медиапартнером картины выступает телеканал "Украина".

Смотрите эксклюзивные подробности о фильме "Цена правды":

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Первыми ленту увидели журналисты и представители СМИ. После показа участников ожидала большая пресс-конференция с участием режиссера фильма Агнешки Холланд, исполнителя главной роли Гарета Джонса Джеймса Нортона, продюсеров Егора Олесова (Украина) и Станислава Дзидзича (Польша), а также украинского актера Олега Драча.

Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба

"Для меня огромная честь быть сейчас здесь. Для нашей команды было действительно важно раскрыть такую ​​серьезную тему. Мы надеемся, что месседж, который мы пытались донести сквозь фильм, будет встречен с таким же вниманием и теплотой в Украине, как он был встречен во всем мире. Мы были очень рады работать с украинскими коллегами над этим фильмом и высоко оценили их работу", – отметила Агнешка Холланд.

Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба

"От души благодарю Украину за такой теплый прием. Очень надеюсь, что мы смогли достойно рассказать эту историю. Вы знаете, у каждого фильма есть свои вызовы. Для меня, например, большим вызовом было приехать в Украину в такое ​​суровое время года. Ведь снег и погода, которые вы увидите на экране – абсолютно реальные. И, конечно, мне очень помогли Агнешка и украинские актеры, которые все время подбадривали", – признался британец Джеймс Нортон.

"Большое спасибо всем, кто сегодня пришел на премьеру. Хочу сказать, что каждый фильм — это новый, невероятный опыт. И этот фильм — такой опыт, помноженный на десять раз. Потому что это большая международная команда, невероятно профессиональные актеры, широкая география съемок — Украина, Польша и Шотландия, а также фантастический режиссер. Спасибо за такую ​​возможность", — отметил Егор Олесов.

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Между тем в фойе кинотеатра собралась съемочная команда фильма, его друзья и партнеры, представители киноиндустрии, медиа и шоу-бизнеса: музыкант и политик Святослав Вакарчук, актер и политик Евгений Нищук, актриса Ирма Витовская, певица Оля Полякова, телеведущей Олег Панюта, шоумен Евгений Янович, экс-глава Госкино Филипп Ильенко, журналист Юрий Марченко, генеральный продюсер UA: Суспільне Ярослав Лодыгин, генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич, писательница София Андрухович, дизайнер Лилия Пустовит, основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская. Не могла пропустить событие и певица Джамала, специально для фильма исполнившая одноименную песню "Цена правды" — официальный саундтрек, звучащий в финальных титрах ленты.

Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба

Многих гостей можно было увидеть в экспозиционной зоне, посвященной личности Гарета Джонса. Зона основана на интерактивной выставке "Гарет Джонс. Дневник", проходившей в ноябре прошлого года в киевской галерее "Лавра".

Официальная часть продолжалась, на сцену вышли Агнешка Холланд, Егор Олесов, Станислав Дзидзич, Клаудиа Смея и Джеймс Нортон. Они получили памятный подарок — книгу "Гарет Джонс. Цена правды" издательства "Жнец", в которую вошли избранные статьи и хроника жизни и памяти Гарета Джонса. Книгу вручили ее составительницы, доцентки кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Прихода и Марина Женченко.

Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба

Кульминацией вечера стало награждение Агнешки Холланд орденом княгини Ольги III степени "за весомый вклад в возвеличивание памяти жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе". Приказ о награждении достижений польского режиссера был предоставлен лично президентом Украины Владимиром Зеленским. Церемонию награждения провел первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

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После церемонии награждения гостей ждал долгожданный показ фильма. Финальные титры были встречены громкими аплодисментами зала. Участники съемочной команды поднялись на сцену, чтобы выразить зрителям и всем причастным к съемкам слово благодарности. Зрители очень высоко оценили фильм и поделились впечатлениями после показа.

"Фильм снят прекрасно, я благодарю пани Агнешку Холланд за то, что она взялась за такую ​​сложную и очень важную для Украины тему", — отметил Святослав Вакарчук, певец и политик.

Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба

Ирма Витовская также отметила: "Очень хотелось бы, чтобы этот фильм посмотрело как можно больше украинцев. К сожалению, недавно был день памяти жертв голодоморов, и я почти не видела свечей в окнах. А такие фильмы должны способствовать возрождению национального сознания".

"Я рад, что вышел такой фильм. И лучшее в нем то, что он помещает нашу личную боль в мировой контекст. Рассказывает нашу важную национальную историю всему миру", — Ярослав Лодыгин, генпродюсер UA:Суспільне.

Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
Премьера фильма "Цена правды " в Киеве
Фото: пресс-служба
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Напомним, в Украине 28 ноября стартует фестиваль "Новое британское кино", почетной гостьей которого станет режиссер Агнешка Холланд. В программе мероприятия – новые фильмы Кена Лоуча, Агнешки Холланд и Питера Джексона.

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