Большая премьера: Агнешка Холланд и Джеймс Нортон презентовали фильм "Цена правды" в Киеве
На премьере фильма "Цена правды" побывали звезды украинского шоу-бизнеса и кино, а также журналисты
В Киеве 27 ноября в столичном кинотеатре "Киевская Русь" на самом большом киноэкране страны состоялся специальный показ и гала-премьера исторического триллера "Цена правды". Отметим, что генеральным медиапартнером картины выступает телеканал "Украина".
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Первыми ленту увидели журналисты и представители СМИ. После показа участников ожидала большая пресс-конференция с участием режиссера фильма Агнешки Холланд, исполнителя главной роли Гарета Джонса Джеймса Нортона, продюсеров Егора Олесова (Украина) и Станислава Дзидзича (Польша), а также украинского актера Олега Драча.
"Для меня огромная честь быть сейчас здесь. Для нашей команды было действительно важно раскрыть такую серьезную тему. Мы надеемся, что месседж, который мы пытались донести сквозь фильм, будет встречен с таким же вниманием и теплотой в Украине, как он был встречен во всем мире. Мы были очень рады работать с украинскими коллегами над этим фильмом и высоко оценили их работу", – отметила Агнешка Холланд.
"От души благодарю Украину за такой теплый прием. Очень надеюсь, что мы смогли достойно рассказать эту историю. Вы знаете, у каждого фильма есть свои вызовы. Для меня, например, большим вызовом было приехать в Украину в такое суровое время года. Ведь снег и погода, которые вы увидите на экране – абсолютно реальные. И, конечно, мне очень помогли Агнешка и украинские актеры, которые все время подбадривали", – признался британец Джеймс Нортон.
"Большое спасибо всем, кто сегодня пришел на премьеру. Хочу сказать, что каждый фильм — это новый, невероятный опыт. И этот фильм — такой опыт, помноженный на десять раз. Потому что это большая международная команда, невероятно профессиональные актеры, широкая география съемок — Украина, Польша и Шотландия, а также фантастический режиссер. Спасибо за такую возможность", — отметил Егор Олесов.
Между тем в фойе кинотеатра собралась съемочная команда фильма, его друзья и партнеры, представители киноиндустрии, медиа и шоу-бизнеса: музыкант и политик Святослав Вакарчук, актер и политик Евгений Нищук, актриса Ирма Витовская, певица Оля Полякова, телеведущей Олег Панюта, шоумен Евгений Янович, экс-глава Госкино Филипп Ильенко, журналист Юрий Марченко, генеральный продюсер UA: Суспільне Ярослав Лодыгин, генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич, писательница София Андрухович, дизайнер Лилия Пустовит, основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская. Не могла пропустить событие и певица Джамала, специально для фильма исполнившая одноименную песню "Цена правды" — официальный саундтрек, звучащий в финальных титрах ленты.
Многих гостей можно было увидеть в экспозиционной зоне, посвященной личности Гарета Джонса. Зона основана на интерактивной выставке "Гарет Джонс. Дневник", проходившей в ноябре прошлого года в киевской галерее "Лавра".
Официальная часть продолжалась, на сцену вышли Агнешка Холланд, Егор Олесов, Станислав Дзидзич, Клаудиа Смея и Джеймс Нортон. Они получили памятный подарок — книгу "Гарет Джонс. Цена правды" издательства "Жнец", в которую вошли избранные статьи и хроника жизни и памяти Гарета Джонса. Книгу вручили ее составительницы, доцентки кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Прихода и Марина Женченко.
Кульминацией вечера стало награждение Агнешки Холланд орденом княгини Ольги III степени "за весомый вклад в возвеличивание памяти жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе". Приказ о награждении достижений польского режиссера был предоставлен лично президентом Украины Владимиром Зеленским. Церемонию награждения провел первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
После церемонии награждения гостей ждал долгожданный показ фильма. Финальные титры были встречены громкими аплодисментами зала. Участники съемочной команды поднялись на сцену, чтобы выразить зрителям и всем причастным к съемкам слово благодарности. Зрители очень высоко оценили фильм и поделились впечатлениями после показа.
"Фильм снят прекрасно, я благодарю пани Агнешку Холланд за то, что она взялась за такую сложную и очень важную для Украины тему", — отметил Святослав Вакарчук, певец и политик.
Ирма Витовская также отметила: "Очень хотелось бы, чтобы этот фильм посмотрело как можно больше украинцев. К сожалению, недавно был день памяти жертв голодоморов, и я почти не видела свечей в окнах. А такие фильмы должны способствовать возрождению национального сознания".
"Я рад, что вышел такой фильм. И лучшее в нем то, что он помещает нашу личную боль в мировой контекст. Рассказывает нашу важную национальную историю всему миру", — Ярослав Лодыгин, генпродюсер UA:Суспільне.
Напомним, в Украине 28 ноября стартует фестиваль "Новое британское кино", почетной гостьей которого станет режиссер Агнешка Холланд. В программе мероприятия – новые фильмы Кена Лоуча, Агнешки Холланд и Питера Джексона.
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