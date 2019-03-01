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BOOK LIST: книги, в которые влюбились Анджелина Джоли, Мадонна и другие

Какие книги почитать весной, чтобы найти вдохновение – расскажет Сегодня.Lifestyle

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Что почитать весной: подборка книг от знаменитостей
Что почитать весной: подборка книг от знаменитостей
Фото: Depositphotos

Первый день весны не слишком порадовал нас солнышком и теплом, но почему бы самостоятельно не сделать свою жизнь ярче? Познать себя, умиротвориться и обрести стремление к переменам вам всегда поможет книга. А кто знает, где черпать вдохновение, больше, чем звезды? Сегодня.Lifestyle собрал подборку книг, которые любят и читают знаменитости. 

Анджелина Джоли, "Дракула" (Брэм Стокер)

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

О страсти голливудской актрисы к вампирскому жанру известно давно, а любимой книгой Анджелины Джоли является роман ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула", опубликованный в 1897 году. Книга содержит письма и заметки в дневниках героев романа. А кто не захочет узнать маленькие секреты персонажей и самую сокровенную тайну графа Дракулы, раскрытую в конце повествования? 

Мадонна, "Краткая история человечества" (Юваль Ной Харари)

Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

Американская певица Мадонна отдает предпочтение интеллектуальной литературе, благодаря которой можно по-другому посмотреть на многие вещи. Так, артистка рассказывала о любви к книге Юваль Ной Харари, израильского военного историка-медиевиста, "Краткая история человечества". Как и почему человек, наряду с другими живыми организмами, смог стать хозяином планеты? Как сумел покорить мир? Ответы на эти и множество других вопросов вы точно найдете в этой книге.

Кэмерон Диас, "Найти это во всем" (Дрю Бэрримор)

Кэмерон Диас
Кэмерон Диас
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Кэмерон Диас советует искать вдохновение в книге ее коллеги Дрю Бэрримор "Найти это во всем". Издание включает почти сто фотографий, которые автор сделала за десять лет. Тематика, которая объединяет все кадры – сердце.

Дрю Бэрримор фотографировала все, что видела вокруг, если тот или иной элемент напомнил ей форму сердца. Автор признается, что сердце – один из ее любимых символов, этим и обусловлен выбор тематики.

Энн Хэтэуэй, "Рассказ служанки" (Маргарет Этвуд)

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Фото: Getty Images

В книге канадской писательницы Маргарет Этвуд описываются в том числе проблемы современного мира. Главной героине предстоит выносить и родить ребенка для высокопоставленного Командора, так его жена не может иметь детей. В книге автор затрагивает тему угнетения женщин, а также демонстрирует, что человек в состоянии сопротивляться, и безвыходных ситуаций не бывает.

Эмма Уотсон, "Персеполис" (Маржан Сатрапи)

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Фото: Getty Images

Графический роман французской писательницы Маржан Сатрапи "Персеполис", который в 2001 году получил премию Международного фестиваля комиксов в Ангулеме, пришелся по душе и всемирно известной актрисе Эмме Уотсон. "Персеполис" – книга-воспоминание девочки Маржи, где показана трагическая история Ирана, какой ее видел подросток. К слову, по роману снят полнометражный одноименный анимационный фильм.

Ранее мы писали, что читают Кайя Гербер, Маша Ефросинина и другие знаменитости.

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