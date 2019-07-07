Борьба с иллюзией, в которую верят: обзор фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

Фильм завершил третью фазу кинематографической вселенной Marvel

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

В широкий прокат наконец-то вышел очередной фильм Marvel "Человек-паук: Вдали от дома". Но картина уже успела занять достойную позицию в рейтинге лучших и худших марвеловских фильмов. Похоже, фильм достойно завершил третью и самую насыщенную фазу кинематографической вселенной Marvel. Предлагаем небольшой обзор фильма "Человек-паук: Вдали от дома".

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Прежде чем говорить о новом фильме о Человеке-пауке, стоит отметить – если перед этим вы не смотрели "Капитана Марвел", "Мстителей" или предыдущую часть "Человек-паук: Возвращение домой" – обязательно посмотрите. В картине много отсылок к этим блокбастерам, поэтому вы попросту не поймете, о чем идет речь.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

Сюжет фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

По сюжету, Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Он планирует признаться в своих чувствах девушке Мишель. Отдохнуть ему так и не удается – его находит Ник Фьюри, он вступает с битву с некими элементалями, помогая Мистерио. Все это происходит спустя некоторое время после второго щелчка Таноса и завершающего щелчка Железного Человека.

Питер не может оправиться от смерти своего наставника, который был ему за отца – Тони Старка. Ему непосильна ноша, которую ему все приписывают – стать новым Железным Человеком. Но, похоже, Стар все предусмотрел...

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

Сценарий и драматургия

Режиссерское кресло вновь доверили Джону Уоттсу, который снимал и "Человека-паук: Возвращение домой". Стоит отметить, что режиссер вырос вместе с фильмов, с его масштабностью и географией. Сначала может показаться, что это простая история со спецэффектами для подростков. Однако это не так. Мстителей тут нету, а юному Человеку-пауку нужно взрослеть по ускоренной программе после всех проблем и горестей, которые свалились на его паучью голову. Он все еще мечтает о поцелуе с девушкой на Эйфелевой башне, романтическим прогулкам и совершенно не готов занять место негласного лидера Мстителей – Старка.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

И все же, он находит в себе силы и борется со злом. которое в народе называют просто – ложь. Да, эта ложь захлестнула мир, а иллюзии настолько вросли в нас, что мы не различаем реальности. Так случилось и с героями картины.

"Людям нужно во что-нибудь верить, и они верят во что угодно"

Именно так сказал Мистерио Человеку-пауку в одной из последних сцен. Тут уже не поспоришь – будущее за голограммами и иллюзиями, однако не всему нужно верить.

Важно то, что драматургически фильм построен действительно грамотно. Здесь есть все, чтобы зритель получил удовольствие от кульминации: романтически моменты, драматические, сцены масштабных сражений, задорный юмор (но не ниже плинтуса!). Хотя, мне кажется, фильм немного затянули, можно было немного "сократить" путь осознания Паркера того, что Старка уже нет и теперь ему нужно разгребать все это.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

Для себя отметила еще некоторые тонкие моменты, которые в последнее время присутствуют в фильмах Marvel. Персонаж Тони Револори в фильме – Флэш так яростно пытается, чтобы о нем узнал весь мир, на первый взгляд вызывает отвращение и негатив. Но потом зрителям показывают его глубокое одиночество и то, как ему не хватает внимания родителей.

"Человек-паук: Вдали от дома": актеры

Главную роль сыграл Том Холланд. Отмечу сразу, что не стоит его сравнивать с Тоби Магуайром, который в свое время тоже игра Человека-паука в сольниках. Это совершенно разные истории и переживания. Хотя, признаюсь, Холланд в роли паука мне нравится больше.

Джейк Джилленхолл сыграл Мистерио – со своей ролью он справился блестяще. Дополнили пазл хорошего фильма и другие: Зендая (Мишель), Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Джейкоб Баталон (друг Паркера Нед), Мариса Томей (тетя Пракера). Отмечу также и роль Джона Фавро – "отца" фильмов о Железном человеке, а также Мстителях. Он всегда гармонично и точно вписывается в общую картинку.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

"Человек-паук: Вдали от дома": сцена после титров

После "Мстителей: Финал" сцену после титров ждали с особым трепетом. И, если в "Мстителях 4" ее не было, то в "Человеке-пауке: Вдали от дома" ее восполнили с лихвой – целых две. В первой нам показали, что проблемы Человека-паук/Питера Паркера только начинаются и ни куда масштабнее. чем были до этого фильма. Во второй зрителям показали отсылки к "Капитану Марвелу" и Нику Фьюри. Похоже, Marvel стоит на пороге новой эры супергероев – новой, сильной, уверенной, а главное – молодой и яркой. Ждем с нетерпением новых фильмов.

Напомним, ранее в сети появились три новых постера второго супергеройского сольника "Человек-паук: Вдали от дома".

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