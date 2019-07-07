Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Борьба с иллюзией, в которую верят: обзор фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

Фильм завершил третью фазу кинематографической вселенной Marvel

Алина Устиловская
Сегодня, 16:28
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

В широкий прокат наконец-то вышел очередной фильм Marvel "Человек-паук: Вдали от дома". Но картина уже успела занять достойную позицию в рейтинге лучших и худших марвеловских фильмов. Похоже, фильм достойно завершил третью и самую насыщенную фазу кинематографической вселенной Marvel. Предлагаем небольшой обзор фильма "Человек-паук: Вдали от дома".

Смотрите видео о неизвестных версиях известных фильмов:

Прежде чем говорить о новом фильме о Человеке-пауке, стоит отметить – если перед этим вы не смотрели "Капитана Марвел", "Мстителей" или предыдущую часть "Человек-паук: Возвращение домой" – обязательно посмотрите. В картине много отсылок к этим блокбастерам, поэтому вы попросту не поймете, о чем идет речь.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

Сюжет фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

По сюжету, Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Он планирует признаться в своих чувствах девушке Мишель. Отдохнуть ему так и не удается – его находит Ник Фьюри, он вступает с битву с некими элементалями, помогая Мистерио. Все это происходит спустя некоторое время после второго щелчка Таноса и завершающего щелчка Железного Человека. 

Питер не может оправиться от смерти своего наставника, который был ему за отца – Тони Старка. Ему непосильна ноша, которую ему все приписывают – стать новым Железным Человеком. Но, похоже, Стар все предусмотрел...

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

 Сценарий и драматургия

Режиссерское кресло вновь доверили Джону Уоттсу, который снимал и "Человека-паук: Возвращение домой". Стоит отметить, что режиссер вырос вместе с фильмов, с его масштабностью и географией. Сначала может показаться, что это простая история со спецэффектами для подростков. Однако это не так. Мстителей тут нету, а юному Человеку-пауку нужно взрослеть по ускоренной программе после всех проблем и горестей, которые свалились на его паучью голову. Он все еще мечтает о поцелуе с девушкой на Эйфелевой башне, романтическим прогулкам и совершенно не готов занять место негласного лидера Мстителей – Старка.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

И все же, он находит в себе силы и борется со злом. которое в народе называют просто – ложь. Да, эта ложь захлестнула мир, а иллюзии настолько вросли в нас, что мы не различаем реальности. Так случилось и с героями картины.

"Людям нужно во что-нибудь верить, и они верят во что угодно"

Именно так сказал Мистерио Человеку-пауку в одной из последних сцен. Тут уже не поспоришь – будущее за голограммами и иллюзиями, однако не всему нужно верить. 

Важно то, что драматургически фильм построен действительно грамотно. Здесь есть все, чтобы зритель получил удовольствие от кульминации: романтически моменты, драматические, сцены масштабных сражений, задорный юмор (но не ниже плинтуса!). Хотя, мне кажется, фильм немного затянули, можно было немного "сократить" путь осознания Паркера того, что Старка уже нет и теперь ему нужно разгребать все это.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

Для себя отметила еще некоторые тонкие моменты, которые в последнее время присутствуют в фильмах Marvel. Персонаж Тони Револори в фильме – Флэш так яростно пытается, чтобы о нем узнал весь мир, на первый взгляд вызывает отвращение и негатив. Но потом зрителям показывают его глубокое одиночество и то, как ему не хватает внимания родителей. 

Читайте также
Человек-паук, грабители и Арктика: что посмотреть в кино на этой неделе 1-7 июля

"Человек-паук: Вдали от дома": актеры

Главную роль сыграл Том Холланд. Отмечу сразу, что не стоит его сравнивать с Тоби Магуайром, который в свое время тоже игра Человека-паука в сольниках. Это совершенно разные истории и переживания. Хотя, признаюсь, Холланд в роли паука мне нравится больше. 
Джейк Джилленхолл сыграл Мистерио – со своей ролью он справился блестяще. Дополнили пазл хорошего фильма и другие: Зендая (Мишель), Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Джейкоб Баталон (друг Паркера Нед), Мариса Томей (тетя Пракера). Отмечу также и роль Джона Фавро – "отца" фильмов о Железном человеке, а также Мстителях. Он всегда гармонично и точно вписывается в общую картинку.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

"Человек-паук: Вдали от дома": сцена после титров

После "Мстителей: Финал" сцену после титров ждали с особым трепетом. И, если в "Мстителях 4" ее не было, то в "Человеке-пауке: Вдали от дома" ее восполнили с лихвой – целых две. В первой нам показали, что проблемы Человека-паук/Питера Паркера только начинаются и ни куда масштабнее. чем были до этого фильма. Во второй зрителям показали отсылки к "Капитану Марвелу" и Нику Фьюри. Похоже, Marvel стоит на пороге новой эры супергероев – новой, сильной, уверенной, а главное – молодой и яркой. Ждем с нетерпением новых фильмов.

Напомним, ранее в сети появились три новых постера второго супергеройского сольника "Человек-паук: Вдали от дома".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Новый трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" заинтриговал поклонников Marvel Звезда из "Мстителей" сыграет в фантастическом экшене от Netflix
фильм человек-паук marvel сэмюэл л. джексон Том Холланд джейк джилленхол Человек-паук: Вдали от дома
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп

Популярные статьи

Сегодня, 12:43Техно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

Сегодня, 09:45Fun

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 7 июля-13 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 20:27Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 19:14Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 15:53Шоу-бизнес

Как проходят королевские крестины: интересные и неожиданные факты

Вчера, 14:55Fun

6 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:57Fun

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

5 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

5 июляTravel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

5 июляШоу-бизнес

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина

5 июляFun

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

5 июляШоу-бизнес

Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен

5 июляШоу-бизнес

Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека

4 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Наталья Фатеева: «Вроде пока жива, хожу вот потихоньку»
Наталья Фатеева: «Вроде пока жива, хожу вот потихоньку»
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь