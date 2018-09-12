Борода, лысина, седина: художник показал, как менялись супергерои за десятки лет

Художник оригинально показал, как наши любимые герои меняются с каждым фильмом

Тор. Фото: Bored Panda

Наши любимые киношные герои со временем меняются, растут, стареют, даже делают "пластику"!Мир меняется с каждым годом и персонажи тоже получают свои новые черты характера. Некоторым персонажам даже примеряют смешные наряды, а "Мстителей" вообще представили в виде аниме-девушек.

А вот художник из Лос-Анджелеса Джефф Виктор решил нарисовать эволюцию наиболее знаковых персонажей с их ранних концепций и до сегодня, пишет Bored Panda.

Он нарисовал эволюцию персонажей известных фильмов, а также эволюцию некоторых культовых актеров, которые в разные десятилетия играли в самых разных по жанру проектах. Например, он нарисовал, как менялся Капитан Америка, Тор, Железный Человек, принцесса Лея, Хан Соло. В то же время, он отметил, как менялся Сэмюэл Л. Джексон и Джефф Голдблюм.

Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda Как менялись супергерои. Фото: Bored Panda 1/46

Напомним, 95-летний создатель комиксов Стэн Ли придумал идеальное комбо, включающее в себя "Мстителей" и персонажей из серии фильмов о "Гарри Поттере". Конечно, кроссоверы – вещь довольно интригующая, но, как совместить две совершенно разные истории или даже Вселенные?

Недавно в сети команда энтузиастов решила узнать, как сильно отличаются персонажи из комиксов и фильмов благодаря фотошопу.