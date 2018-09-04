Brainstorm, "Вагоновожатые" и "Нудлы" выступят в Киеве на специальном концерте

Концерт пройдет в Stereo Plaza

Brainstorm. Фото: пресс-служба

28 сентября в киевской Stereo Plaza пройдет концерт, ведущим которого станет солист группы O.Torvald Женя Галич. На концерте выступят три группы – BrainStorm, "Вагоновожатые" и "Нудли".

Любимые киевской публикой латыши возвращаются в столицу. Brainstorm уже давно без объяснений собирает аншлаги. Причина проста – идя на концерт, ты уверен что группа под руководством фронтмена Кауперс вольет в твои уши мегатонны отборочного поп-рока.

Вагоновожатые – пожалуй, самая яркая живая группа Украины. На первобытные электронные ритмы и бронебойные барабаны накладывается поток мыслей Антона Слепакова, который цепляет за живое. За это "Вагоновожатых" и любят. Концертная энергетика группы заставляет ловить момент и врываться без раздумий.

Нудли – совместный проект двух разных по духу музыкантов появился внезапно в 2009 году, и с тех пор так же случайно выстреливает концертами. На гитаре — Женя Галич, фронтмен O.Torvald. За рифмы отвечает Андрей Гуневский, репер из Полтавы. Здесь лирические песни соседствуют с анархично-ироничными текстами, а речитатив Андрея сменяется вокалом Жени.

Напомним, группа Twenty One Pilots выступит в Киеве в январе этого года.

Кроме этого 5 ноября в Киеве пройдет концерт певицы и актрисы Джейн Биркин.