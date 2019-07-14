Брат за брата: как выступил A$AP Ferg на сцене Atlas Weekend 2019
Рэпер A$AP Ferg зажег на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend
Предпоследний день масштабного украинского фестиваля Atlas Weekend 2019 прошел под волной безумного драйва публики и ярких исполнителей. Хедлайнером пятого дня музыкального стал рэпер A$AP Ferg, который выступил вместо своего скандального брата A$AP Rocky. Как известно, американского рэпера арестовали за драку в Швеции, поэтому он отменил все свои концерты.
Отметим, что A$AP Ferg вышел на сцену позже запланированного времени, так как его шоу сместилось из-за задержки рейсов, объяснили организаторы.
Кроме того, 13 июля на Atlas Weekend 2019 выступили украинский рэпер Yarmak, российская певица Монеточка, эстонский рэп-исполнитель Tommy Cash, а также американская пост-хардкор-
Напомним, ранее мы сообщали, кто выступит 14 июля на Atlas Weekend 2019. Кроме того, рассказывали, как выступали хедлайнеры четвертого дня фестиваля – российская группа "Сплин".
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