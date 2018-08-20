Братья покойного Пола Уокера хотят вернуть его героя в новый "Форсаж"

Один раз это же получилось сделать

Кадр из фильма "Форсаж"

Как известно, смерть актера – еще не повод окончательно прощаться с его персонажем. Сначала мы увидели это в "Форсаже 7" с Полом Уокером, потом – в "Звездных войнах" с Кэрри Фишер. А теперь братья погибшего Пола Уокера хотят вернуть его героя во франшизу "Форсаж".

Отметим, что после трагической смерти Пола Уокера в 2013 году братья актера, Калеб и Коди Уокеры, помогли создателям "Форсажа 7" закончить фильм, отыграв несколько сцен, в которых предполагалось участие Пола. И вот теперь братья полагают, что что-то похожее можно сделать снова:

"Я просто надеюсь, что нам выдастся возможность, не знаю, снять маленькое камео, вернуть Пола, чтобы он еще разок всех спас, – признался Калеб Уокер в недавнем интервью AP на премьере документальной ленты о своем погибшем брате. – Я мечтаю об этом и надеюсь, что нам удастся это сделать в одном из будущих фильмов".

По сюжету "Форсажа" Брайан О’Коннер жив, но завязал с опасным образом жизни "семьи" Торрето, и в недавней восьмой части франшизы его лишь упомянули, но не показали. У поклонников "Форсажа" впереди еще две части – девятая и десятая, после чего основная серия будет завершена (а франшиза, по всей видимости, продолжится спин-оффами).

Напомним, звезда "Форсажа" актер Пол Уокер погиб в автомобильной аварии в 2013 году. В этом году стало известно, что об актере снимут документальный фильм, который будет называться I Am Paul Walker ("Я – Пол Уокер").