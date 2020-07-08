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Брэд Питт сыграет киллера по прозвищу "Божья коровка" в эпичном боевике: что известно о фильме

Сегодня, 15:27

Съемки начнутся в этом году

56-летний голливудский красавчик Брэд Пит, который недавно сделал дочери особый подарок, получил главную роль в боевике "Скоростной поезд". Его снимет американский режиссер Дэвид Литч – мастер блокбастеров, который ранее работал над фильмами "Дэдпул 2", двумя частями "Джона Уика", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Взрывная блондинка". Об этом информирует The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма основан на популярном романе японского писателя Котаро Исака.

Брэд Питт на свидании с загадочной женщиной – смотрите в сюжете:

В 2019 году Брэд Питт сыграл две яркие роли в фильмах "Однажды в Голливуде" и "К звездам", и уже известно о новом появлении актера на больших экранах в этом году.

Сюжет фильма "Скоростной поезд" (Bullet train) рассказывает о пяти киллерах, которые оказываются в одном сверхскоростном экспрессе, движущемся из Токио в Мориоки. Герои обнаруживают, что их миссии взаимосвязаны. Тогда возникает вопрос: кто сможет сойти с поезда живым и что их ждет на конечной станции?

Как сообщает издание, Брэд Питт сыграет киллера по прозвищу "Божья коровка".

Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: AFP

Сценарий написал Зак Олкевич, который работал над сценарием фильма ужасов "Улица страхов", снятом по мотивам одноименной серии книг Р. Л. Стайна. Продюсерами выступили Антуан Фукуа, который изначально разработал проект, а также супруга режиссера Келли МакКормик и Кэт Самик. Исполнительными продюсерами со стороны Японии выступают Риосуке Саегуса и Юма Терада.

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Съемки фильма начнутся во второй половине 2020 года, а дата выхода фильма еще не анонсирована.

Предстоящий фильм уже успели сравнить с боевиком 1994 года "Скорость", в котором главные роли сыграли Киану Ривз и Сандра Буллок. По сюжету сотруднику спецслужб необходимо спасти пассажиров рейсового автобуса, в котором террорист разместил радиоуправляемую бомбу.

Напомним, что недавно Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом.

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