Брэд Питт сыграет киллера по прозвищу "Божья коровка" в эпичном боевике: что известно о фильме
Съемки начнутся в этом году
56-летний голливудский красавчик Брэд Пит, который недавно сделал дочери особый подарок, получил главную роль в боевике "Скоростной поезд". Его снимет американский режиссер Дэвид Литч – мастер блокбастеров, который ранее работал над фильмами "Дэдпул 2", двумя частями "Джона Уика", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Взрывная блондинка". Об этом информирует The Hollywood Reporter.
Сюжет фильма основан на популярном романе японского писателя Котаро Исака.
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В 2019 году Брэд Питт сыграл две яркие роли в фильмах "Однажды в Голливуде" и "К звездам", и уже известно о новом появлении актера на больших экранах в этом году.
Сюжет фильма "Скоростной поезд" (Bullet train) рассказывает о пяти киллерах, которые оказываются в одном сверхскоростном экспрессе, движущемся из Токио в Мориоки. Герои обнаруживают, что их миссии взаимосвязаны. Тогда возникает вопрос: кто сможет сойти с поезда живым и что их ждет на конечной станции?
Как сообщает издание, Брэд Питт сыграет киллера по прозвищу "Божья коровка".
Сценарий написал Зак Олкевич, который работал над сценарием фильма ужасов "Улица страхов", снятом по мотивам одноименной серии книг Р. Л. Стайна. Продюсерами выступили Антуан Фукуа, который изначально разработал проект, а также супруга режиссера Келли МакКормик и Кэт Самик. Исполнительными продюсерами со стороны Японии выступают Риосуке Саегуса и Юма Терада.
Съемки фильма начнутся во второй половине 2020 года, а дата выхода фильма еще не анонсирована.
Предстоящий фильм уже успели сравнить с боевиком 1994 года "Скорость", в котором главные роли сыграли Киану Ривз и Сандра Буллок. По сюжету сотруднику спецслужб необходимо спасти пассажиров рейсового автобуса, в котором террорист разместил радиоуправляемую бомбу.
Напомним, что недавно Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом.
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