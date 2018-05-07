Брэд Питт в роли Тора и Киану Ривз – Доктор Стрэндж: кто из актеров сыграл бы в "Мстителях 3"

Фанаты уже провели свой кастинг и нашли актеров, которые сыграли бы супергероев, если бы фильм снимали в 90-х

Фото: instagram.com/houseofmat Фото: instagram.com/houseofmat Фото: instagram.com/houseofmat Фото: instagram.com/houseofmat 1/4

Марвеловский блокбастер "Мстители: Война бесконечности" уже успел побить все киношные рекорды и в сети уже появилась серия фотографий, на которых фанаты представили, что актеров на роли персонажей "Мстителей" выбирали 1990 году.

В итоге своеобразный "кастинг" прошли такие актеры: Том Круз в роли Тони Старка (Железного человека), Эдди Мерфи — Сокола, Брэд Питт — Тора, Дэвид Духовны — Халка.

Дензел Вашингтон стал Черной Пантерой, Бен Стиллер — Человеком-муравьем, Алисия Сильверстоун — Алой Ведьмой, Майкл Джей Фокс — Человеком-пауком, Брендан Фрэйзер — Звездным Лордом, Киану Ривз — Доктором Стрэнджом, Шерон Стоун — Черной Вдовой, Леонардо Ди Каприо — Капитаном Америка.

Джонни Депп получил роль Соколиного Глаза, Дольф Лундгрен — Вижна, Кьюба Гудинг — Железного Патриота и Сандра Буллок — роль Осы.

Напомним, недавно в сети появились супергерои киновселенной Marvel в облике аниме-девушек. Выглядят супергерои весьма необычно, но это не портит впечатление о героях и о самом фильме. Супергерои хоть и предстали в виде красоток, но узнать кто есть кто можно.