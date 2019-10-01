Бри Ларсон – 30! ТОП лучших ролей голливудской актрисы

Актриса сыграла множество удачных ролей

Бри Ларсон Фото: Getty Images

Голливудская актриса Бри Ларсон 1 октября празднует свой день рождения. Звезде исполняется 30 лет! За свою актерскую карьеру Бри уже получила "Оскар", номинации на главные кинопремии, лучшую роль в марвеловских блокбастерах и признание зрителей.

Также узнайте, почему фильмы из 90-х популярны до сих пор:

Предлагаем подборку фильмов с участием Бри Ларсон.

"Комната", 2015

Ларсон исполнила главную роль. Эта роль принесла ей Оскар, "Золотой глобус", BAFTA и "Премию Гильдии киноактёров США" за лучшую женскую роль. По сюжету, в семнадцатилетнем возрасте Джой была заточена насильником Ником в комнату, расположенную в небольшом сарае во дворе его дома. Через два года у неё родился сын Джек, который ни разу не покидал комнату и видел остальной мир только по телевизору. В пятилетнем возрасте Джек сумел убежать из заточения, и о преступлении стало известно полиции. После освобождения наступает трудный период адаптации в новых реалиях как матери, так и сына.

"Конг: Остров черепа", 2015

Ларсон сыграла вместе с Томом Хиддлстоном и Сэмюэлом Л. Джексоном. 1973 год. Экспедиция на недавно обнаруженном острове в Тихом океане. На острове не действует радиосвязь, исследователи заранее договариваются о месте, где их через три дня должен забрать корабль. После взрыва сейсмических зарядов появляется гигантский самец гориллы и уничтожает все вертолёты экспедиции. Выжившие солдаты и учёные укрываются в джунглях, разбившись на две группы.

"Капитан Марвел", 2019

Главная роль. По сюжету, действие происходит в 1990-х годах. Линия повествования – привычная для "марвеловских" блокбастеров. Земля снова в центре грандиозного космического конфликта инопланетян. Это история летчика ВВС США Кэрол Дэнверс, которая в результате встречи с пришельцами обретает суперсилу и становится неуязвимой.

"Игрок", 2014

У главного героя, Джима Беннета, умирает дедушка. Перед смертью он советует внуку взяться за ум и научиться отвечать за свои поступки. У Джима серьезная зависимость, он игрок. Каждую ночь он идет в казино и не останавливается, пока не просаживает все деньги, что у него есть. В очередной раз, проигравшись, он просит владельца казино одолжить ему денег отыграться. Тот напоминает, что Джим и так должен ему 240 тысяч долларов, и требует срочно вернуть долг.

"Мачо и ботан", 2012

Мортон Шмидт и Грег Дженко — молодые горе-полицейские, которые были в школе на "разных ступенях общества". Являясь врагами в школе, в полицейской академии они становятся лучшими друзьями. Бри сыграла Молли, подругу Шмидта.

Напомним, Бри Ларсон стала самой высокооплачиваемой восходящей звездой фильмов Marvel.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.