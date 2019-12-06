Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бри Ларсон, Эмилия Кларк и другие: названы самые популярные актеры по версии портала IMDb

Первое место заняла актриса Бри Ларсон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Фото: Getty Images

На носу Новый год 2020 и многие издания подводят итоги уходящего года. Популярный кинопортал IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актеров мира. Список представители IMDb составляли, основываясь на данных поисковой системы.

Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года. Детали в сюжете:

Так, эксперты учли запросы больше 200 миллионов пользователей сети, которые посетили сайт за последние 12 месяцев.

Читайте также:
Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису года

В 2019 году рейтинг возглавила актриса Бри Ларсон, сыгравшая главную роль Кэрол Денверс в фильме "Капитан Марвел".

Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон на премьере "Мстителей: Финал"
Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон на премьере "Мстителей: Финал"
Фото: AFP

Именно ее имя чаще всего искали на кинопортале IMDb. Вторую строчку заняла актриса Эрин Мориарти, а третью – "мать драконов" Эмилия Кларк.

Эмилия Кларк
Эмилия Кларк

10 самых популярных актеров по версии IMDb:

  1. Бри Ларсон
  2. Эрин Мориарти
  3. Эмилия Кларк
  4. Наоми Скотт
  5. Дейкр Монтгомери
  6. Закари Ливай
  7. Киану Ривз
  8. Роза Салазар
  9. Марго Робби
  10. Хоакин Феникс

Напомним, что в 2018 году этот рейтинг возглавляли актеры Карен Гиллан, Брайс Даллас Ховард и Алисия Викандер.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Esquire назвал ТОП-10 фильмов десятилетия, которые изменили основы кино "Оскар 2020": названы главные претенденты на кинопремию
рейтинг актриса Марго Робби Эмилия Кларк Хоакин Феникс Бри Ларсон
Реклама

Новости партнеров

Творожный пирог на скорую руку
Творожный пирог на скорую руку
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:14Fun

6 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 08:58Fun

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

4 декабряШоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

4 декабряЭксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

4 декабряFun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

4 декабряШоу-бизнес

"Дела обстоят очень тяжело": известный российский певец о состоянии Анастасии Заворотнюк

4 декабряFun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряFood

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

4 декабряFun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

4 декабряТехно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряПсихология

Психиатры выяснили, почему у половины бездомных людей травмы головы

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Крестины дочери Холоденко: норковая крыжма и звездные крестные
Крестины дочери Холоденко: норковая крыжма и звездные крестные
Канделаки рассказала, как похудела
Канделаки рассказала, как похудела
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Дієтолог розповіла про найгірші продукти на сніданок
Дієтолог розповіла про найгірші продукти на сніданок
Семена льна: польза и как употреблять
Семена льна: польза и как употреблять
Сколько детей у Стаса Михайлова?
Сколько детей у Стаса Михайлова?