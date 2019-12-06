Бри Ларсон, Эмилия Кларк и другие: названы самые популярные актеры по версии портала IMDb

Первое место заняла актриса Бри Ларсон

Бри Ларсон Фото: Getty Images

На носу Новый год 2020 и многие издания подводят итоги уходящего года. Популярный кинопортал IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актеров мира. Список представители IMDb составляли, основываясь на данных поисковой системы.

Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года. Детали в сюжете:

Так, эксперты учли запросы больше 200 миллионов пользователей сети, которые посетили сайт за последние 12 месяцев.

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В 2019 году рейтинг возглавила актриса Бри Ларсон, сыгравшая главную роль Кэрол Денверс в фильме "Капитан Марвел".

Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон на премьере "Мстителей: Финал" Фото: AFP

Именно ее имя чаще всего искали на кинопортале IMDb. Вторую строчку заняла актриса Эрин Мориарти, а третью – "мать драконов" Эмилия Кларк.

Эмилия Кларк

10 самых популярных актеров по версии IMDb:

Бри Ларсон Эрин Мориарти Эмилия Кларк Наоми Скотт Дейкр Монтгомери Закари Ливай Киану Ривз Роза Салазар Марго Робби Хоакин Феникс

Напомним, что в 2018 году этот рейтинг возглавляли актеры Карен Гиллан, Брайс Даллас Ховард и Алисия Викандер.

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