Британская сценаристка возмущена отсутствием темнокожих героев в сериале "Чернобыль"
Женщину публично высмеяли в соцсети
Недавно в популярном сериале "Чернобыль" внимательные зрители нашли несколько киноляпов. А теперь британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась в соцсети, что в сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров.
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"Посмотрела два эпизода "Чернобыля", очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?" – написала Свит гневный пост.
Также она сослалась на слова создателей сериала, которые на вопрос о британских акцентах актеров заявили, что этот нюанс не влияет на сюжет "Чернобыля".
"В стране столько прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в "Чернобыле". Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует", – добавила она.
В комментариях к посту девушку обозвали, высмеяли ее и призвали учить историю. Свит выразила удивление негативной реакцией на ее слова.
Напомним, последняя 5 серию сериала "Чернобыль" от телеканала HBO вышла 3 июня.
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