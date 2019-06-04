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Британская сценаристка возмущена отсутствием темнокожих героев в сериале "Чернобыль"

Женщину публично высмеяли в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Сериал "Чернобыль" 4 серия когда и где смотреть
Сериал "Чернобыль" 4 серия когда и где смотреть
Фото: HBO

Недавно в популярном сериале "Чернобыль" внимательные зрители нашли несколько киноляпов. А теперь британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась в соцсети, что в сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров.

В Украине назвали самые популярные сериалы:

"Посмотрела два эпизода "Чернобыля", очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?" – написала Свит гневный пост.

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Также она сослалась на слова создателей сериала, которые на вопрос о британских акцентах актеров заявили, что этот нюанс не влияет на сюжет "Чернобыля".

"В стране столько прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в "Чернобыле". Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует", – добавила она.

В комментариях к посту девушку обозвали, высмеяли ее и призвали учить историю. Свит выразила удивление негативной реакцией на ее слова.

Напомним, последняя 5 серию сериала "Чернобыль" от телеканала HBO вышла 3 июня.

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Источник: Сегодня
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