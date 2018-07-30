Брюки клеш и бакенбарды: появились крутые снимки с фильма Тарантино "Однажды в Голливуде"

Свежие материалы не только вновь знакомят нас с образами Ди Каприо, Питта, но и Аль Пачино, а также Тима Рота

Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети Кадры со съемок фильма "Однажды в Голливуде". Фото: соцсети 1/16

Только совсем недавно голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт предстали совершенно в новых неожиданных образах, как в сеть попали новые кадры и видео со съемок амбициозного проекта Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Свежие материалы не только вновь знакомят нас с образами Ди Каприо, Питта, но и Аль Пачино, а также Тима Рота. Также на кадрах можно увидеть и Марго Робби, правда, пока что с бейджиком, что говорит о том, что скоро и ее уже можно будет оценить в образе Шэрон Тейт.

По сюжету, популярный актер Рик Далтон (Ди Каприо) планирует вернуть былую известность, начав сниматься в набирающих популярность спагетти-вестернах. Однако его надежды на славное будущее полностью рушатся, когда "Семья" Мэнсона убивает беременную Шэрон Тейт (Робби), жену Романа Полански, чьим соседом оказывается как раз Далтон.

Кроме того, список актеров, который ранее озвучил Квентин Тарантино, уже немного пополнился. Полный список выглядит уже так:

- Спенсер Гаррет ("Джонни Д.") сыграет Аллена Кинкейда, телевизионного журналиста, обитающего в голливудской элите;

- Аль Пачино – Марвин Шварц, агент персонажа Леонардо Ди Каприо;

- Эмиль Хирш ("В диких условиях") – стилист Джей Сибринг, друг актрисы Шэрон Тейт, также ставший одной из жертв "Семьи Мэнсона";

- Дакота Фаннинг ("Алиенист") – Линетт Фромм, участница "Семьи" Мэнсона, пытавшаяся убить президента Джеральда Форда в 1975 году;

- Дэмиэн Льюис ("Миллиарды") – легендарный актер Стив МакКуин, друг Джея Сибринга, не смог попасть на роковой вечер к Шэрон Тейт;

- Николас Хэммонд ("Звуки музыки") – режиссер Сэм Уонамейкер, попавший в "черные списки" американских властей и построивший новую карьеру в Англии;

- Люк Перри ("Беверли-Хиллз, 90210") – актер Уэйн Мондер, снимавшийся в вестерн-сериале Lancer;

- Клифтон Коллинз-мл. ("Капоте") – Эрнесто "Мексиканец" Вакуеро;

- Кит Джефферсон ("Джанго освобожденный") – сухопутный пират Кит;

- Тимоти Олифант ("Дэдвуд") – предположительно, сам Чарльз Мэнсон;

- Скут Макнэйри ("Остановись и гори") – Боб "Бизнес" Гилберт, актер вестернов;

- Берт Рейнольдс – почти слепой 80-летний Джордж Спан, арендодатель того дома, где поселились Чарльз Мэнсон и его "Семья" за несколько месяцев до роковых преступлений. В обмен на это Мэнсон заставил нескольких своих фанаток переспать со Спаном;

- Эдди Перез – сухопутный пират Эдди.

Помимо всего прочего, продолжаются поиски актера на роль Романа Полански. Также еще не определены роли для следующих, уже заявленных в ленте актеров:

- Зои Белл – каскадерша и актриса, много лет сотрудничает с Тарантино;

- Мартин Коув (дилогия "Парень-каратист");

- Джеймс Ремар ("Джанго Освобожденный", "Декстер");

- Бренда Ваккаро ("Полуночный ковбой");

- Николь Галисия ("Джанго Освобожденный");

- Крейг Старк ("Омерзительная восьмерка", "Джанго освобожденный");

- Марко Родригес ("Кобра", "Ворон");

- Рамон Франко ("Секретные материалы", "Оранжевый – хит сезона");

- Рауль Кордона (короткометражка Where the Sky Is Born);

- Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада");

- молодая актриса Джулия Баттерз ("Американская домохозяйка");

- Курт Рассел ("Побег из Нью-Йорка", "Нечто", "Омерзительная восьмерка");

- Тим Рот ("Четыре комнаты", "Обмани меня");

- Майкл Мэдсен ("Бешеные псы", "Омерзительная восьмерка").

Дата выхода картины – август 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что к уже утвержденным Леонардо Ди Каприо, Брэду Питту и Марго Робби присоединятся Дакота Фаннинг, Эмиль Хирш, Люк Перри, Николас Хэммонд, Дэмиен Льюис, Клифтон Коллинг-мл. и Кит Джефферсон.