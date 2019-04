Эксклюзив

Алена Гудкова: "Кураж Базар" имеет свою конституцию, которую команде нарушать нельзя

Интервью с основательницей барахолки "Кураж Базар" Аленой Гудковой

Алена Гудкова придумала "Кураж Базар", чтобы заниматься благотворительностью Фото: Олег Батрак

Прослушать интервью с Аленой Гудковой:

– Сейчас "Кураж Базар" – это культовая ивент-платформа в Киеве. Таким он стал за годы своего существования. Почему изначально вы захотели создать именно барахолку, как появилось название?

– Мы создали "Кураж Базар", потому что в Киеве на тот момент не было классных управляемых барахолок. Я выросла на Отрадном (район в Киеве – ред.) и моя бабушка – психиатр – возила меня на Сенной рынок. Там мы продавали разные ненужные вещи – те, что были у нас, или те, что мама привозила из Польши. Эта атмосфера продавцов с утра, их кофе с коньяком, кто у кого купит еще до того, как начнутся продажи, – для меня это всегда было очень интересно.

У меня обнаружилось и обнажилось огромное желание отдавать.

Я приняла решение заниматься благотворительностью, когда началась война, когда побили студентов на Майдане. Я никак не могла успокоиться, не могла поверить, что это происходит в моей стране. У меня, как и, наверное, у многих людей на тот момент обнаружилось и обнажилось огромное желание отдавать. Я вообще видела себя волонтером. Но был человек, который сказал мне, что волонтерство – это не мое. И если у меня есть такая серьезная амбиция заняться благотворительностью, то лучше сделать что-нибудь масштабнее, чем просто "нарезать бутерброды". Я понимала, что мне нужно заниматься чем-то, что я уже умею делать, чтобы не учится ничему новому. Так как я ивент-специалист с достаточно большим стажем, я понимала, что именно у меня получится классно. Вот так и родилась идея создания барахолки.

Алена Гудкова: Любой бизнес должен быть социальным Фото: Олег Батрак

– Вы говорите о благотворительности. Но на тот момент уже было много разных благотворительных организаций. В этой среде есть конкуренты? Или ниша благотворительности существует ради благотворительности?

– Мы сначала были не "Кураж Базаром", а назывались The New Old. Мы были действительно первым маркетом не "новья", а "старья" – то есть маркетом, где можно было продать б/у вещи. Тогда вообще не было разницы, кому помогаешь. Это уже сейчас, как мне кажется, есть некая конкуренция, которая возникает между формами благотворительности, что само по себе неправильно. Это возникает, потому что наш рынок еще абсолютно молод для благотворительности, и всем кажется, что это невероятная "золотая жила", и что все сразу станут добрыми и популярными.

Любой бизнес должен быть социальным.

Например в Америке благотворительность – это такой must have: ты и работаешь, и любой бизнес делаешь социальным. Это то, что я сейчас пропагандирую. Любой бизнес должен быть социальным. Не бывает бизнеса, который не может 5-10% отдавать на благотворительность и помогать развивать страну, в которой он работает. Поэтому для меня это достаточно болезненная тема. Сейчас есть мнимая форма благотворительности, это все пока поверхностно. Самое важное – к какой цели мы идем.

– С самого начала в барахолке были заложены определенные ценности. Как они эволюционировали с годами и пройденным опытом?

– Самое интересное, что у нас произошло за годы существования барахолки – это конституция "Кураж Базара". Это закрытый документ, хотя я о нем очень часто говорю. Там есть определенное количество правил, которые команде нельзя нарушать. У нас выплачивается премия по результатам KPI – насколько каждый человек справился со своими задачами. Даже если все было выполнено качественно, но была нарушена конституция, то есть внутренние правила бытия и дружбы, то бонусы не полагаются. А нарушал ли человек конституцию или нет, решает вся команда. Мы зациклили принципы работы и ценности на всю команду. Поэтому я очень спокойна за людей, с которыми работаю. Я могу любого человека из своей команды отправить на интервью и он будет говорить то же, что и я.

Я не могу сказать, что наши ценности сильно эволюционировали. Менялись качество, количество, а ценности остались базовыми.

Алена Гудкова: "Наши ценности в команде не менялись" Фото: Олег Батрак

Вначале, например, было сложно. Потому что приходилось объяснять, почему мы открыто поддерживаем ЛГБТ-сообщество (мы были первым фестивалем, который поддержал Марш равенства, и пригласили всех на afterparty). Наши ценности прививались очень тяжело, потому что были гости, которые не понимали наших решений, были продавцы, которые неуважительно относились к другим продавцам, а у нас это запрещено. Мы стараемся сделать так, чтобы любой человек, который придет на "Кураж Базар", чувствовал себя легко, ничего не стеснялся, и чтобы после посещения оставалось послевкусие, как будто побывал в гостях у лучшей подруги.

Мы изменились очень качественно и количественно: мы выросли в среднем в пять раз по количеству посетителей, а команда выросла в два раза. Сейчас нас 11 человек, включая завхоза и финансового директора.

Мы также следуем трендам. Мы убрали пластиковые пакеты с барахолки еще в прошлом году, запретили продавать мех, у нас нет пластиковых трубочек на фуд-корте. Но в целом это уже не ценность, а больше инструмент. Ценности как были, так и остались.

Алена Гудкова рассказала о том, как избежать непонимания в организации работы. Подробнее смотрите на видео:

– Ваш девиз и основная ценность?

– Будь любым!

– Это же и девиз "Куража"! Какая история этого девиза?

– В целом наши ценности в одну фразу сложили студенты КАМА (Kyiv Academy of Media Arts) Сергея и Ани Вовк. Они когда-то предложили нашему проекту поучаствовать в экзаменационной работе 11 команд-стратегов, которые разбирали наш кейс, придумывали нам другие способы позиционирования. Одна из команд предложила эту фразу, которая стала для нас просто взрывом, потому что в ней вообще вся история нашего мероприятия, наших ценностей, команды.

– Сейчас ваше большое детище – это "Кураж Базар". Возникало ли желание сделать что-то более грандиозное, чтобы превзойти саму себя?

– Такое желание есть постоянно. Я уже привыкла к "Куражу" и сейчас у меня такая команда, которая дает мне возможность творить, креативить и развиваться немножко в других направлениях. Я, можно сказать, консультирую людей, потому что я хороший кризис-менеджер, я вижу, как можно решить проблему не так сложно, и не так дорого. Потому что мы весь "Кураж" делаем недорого, хотя он очень дорогой. Если бы его делали не мы, знатные торговцы (от слова "торговаться"), то он бы стоял намного дороже.

"Кураж Базар" – это уникальный феномен объединения людей вокруг одной идеи, которая возникла у меня в голове.

Хотелось бы мне заниматься чем-то другим? Да! Но в этом году я поняла, что "Кураж Базар" набрал такую крутую крейсерскую скорость, что я могу сделать level up самого "Куража". Я планирую его сделать во время Night Market в конце июня. Мы делаем Night Market в цирковом стиле, и я думаю, что это будет невероятно. Я в предвкушении, честно говоря, и живу этим сейчас. А потом посмотрим. Есть еще один тайный проект со знаменитыми бизнес-леди и девушками из шоу-бизнеса, который, скорее всего, будет реализован при поддержке также крутых партнеров. И вполне вероятно, что это будет в сентябре.

– Киеву, в котором есть "Кураж Базар", могут позавидовать многие другие города. Вам поступали предложения о мастер-классах, франшизе?

– Поступали, каждую неделю!

– А как вы справляетесь с предложениями, что решаете?

– Я отказываю!

– Почему?

– Потому что "Кураж" – это я. Буквально. Я не могу его масштабировать пока что и, наверное, не смогу. Кураж – это моя команда. "Кураж" – это уникальный феномен объединения людей вокруг одной идеи, которая возникла у меня в голове. Мне кажется, что последний год он принадлежит даже не мне, он принадлежит людям. Люди нас перевезли на ВДНХ, разбили лед, убрали листья, пришли после работы и сделали декорации. Люди двигают процессом. "Кураж" именно такой из-за команды. Его нельзя просто так продать или масштабировать. Нужно писать конституцию, за этим нужно следить. У меня в приоритете не деньги, не заработок, а качественный продукт, который является легендарным. Вот это мне нравится.

У меня в приоритете не деньги и заработок, а качественный продукт, который станет легендарным.

Алена Гудкова: "Кураж Базар" – это я! Фото: Олег Батрак

– Создавая "Кураж", замечали ли вы, чего у нас не хватает в обществе?

– У нас люди несчастливые по определению. Приведу пример. Когда только начался "Кураж Базар", мы с мужем полетели в Берлин и попали на местную барахолку. Вход стоил пять евро, а у нас на тот момент (вход на "Кураж Базар" – ред.) было 50 гривен (1,5 евро). Там, в Берлине, не было туалетов, не было электричества, везде была грязь под ногами. Люди просто пришли на барахолку порыться и пообщаться. Мне даже друзья из Америки рассказывают, что на таких мероприятиях никто ни над чем особо не заморачивается.

Так вот, для того, чтобы у нас люди были счастливы от того, что происходит, им нужно очень много всего. Но для того, чтобы начали все высказывать недовольство, нужна одна маленькая недоработка или неправильное действие. И вот это для меня парадокс. Это культура оценочного мышления, и у нас она слишком развита. Каждый человек – это эксперт во всем, обязательно нужно посчитать чужие деньги. Это иногда ранит.

А в целом, страна у нас классная, люди продуктивные и креативные, особенно в сравнении с иностранцами. Наши люди умеют из ничего сделать пулю, и я знаю это на личном опыте.

Алена Гудкова рассказала о том, как утверждаются темы "Кураж Базаров" и кто создает невероятные сторис для Instagram. Подробнее на видео:

– Вы жесткий руководитель?

– Да!

– Как вы набирали людей в команду? Был ли возрастной критерий или, например, подбирали людей, которые могли бы работать на износ?

– А у нас нет такого, чтобы люди работали на износ. Я – человек, который считает, что если работа правильно настроена, то она должна заканчиваться в 18:00 – 19:00. У нас свободный график и можно работать из дома, если очень хочется. Но этим редко кто пользуется, потому что у нас очень классный командный дух. У нас есть дни, когда мы не работаем, а смотрим, например, кино об ивент-менеджменте, кушаем.

Услышу сплетни за спиной – уволю, даже если это будет очень крутой человек.

К тому же я очень честный человек и я не могу заставлять работать команду на износ, не будучи готовой работать на износ самостоятельно. Потому что это будет лицемерием. Для меня выше доверия команды вообще ничего не придумаешь. Разве что доверие мужа.

Алена Гудкова: Для меня выше доверия команды вообще ничего не придумаешь Фото: Олег Батрак

Я не подбирала людей по возрасту. У нас самой младшей девочке 20 лет, самой старшей – 54. Я выбираю исключительно по ценностям. Я обучаю и "выращиваю" уже тех, у кого есть хорошее интеллектуальное и ментальное развитие, которые не будут на меня обижаться, если я буду делать замечание. Я такого терпеть не могу. Я сразу говорю, что если вы в моей команде, то я вас люблю и принимаю. Но если вы плохо сделали работу, то я вам об этом скажу и для вас это должно быть шагом к изменениям, а не к обиде. Не люблю вранье, не люблю сплети. В этом году появилось новое правило: если услышу сплетни за спиной, уволю, даже если это будет очень крутой человек.

– Что бы вы хотели пожелать читателям Сегодня Lifestyle?

– Пожелание всем у меня сейчас одно – будьте любыми в рамках закона. Я бы очень хотела, чтобы люди перестали равнять всех под одну гребенку. Будьте любыми и никому не позволяйте навязывать, что и как должно у вас быть.

Блиц-опрос с Аленой Гудковой:

Также читайте эксклюзивное интервью с Аревик Арзумановой, основательницей главного украинского фестиваля для мам "Мамаслет".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram