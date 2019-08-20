Букмекеры назвали главных претендентов на "Оскар 2020"

Эти фильмы пока не вышли в прокат

Кадр из фильма "Джокер" Фото: YouTube

Недавно издание EW назвало самые интересные фильмы этого лета, которые провалились в прокате с треском. А вот теперь букмекеры назвали главных претендентов на премию "Оскар 2020".

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Как оказалось, основным фаворитом является актер Хоакин Феникс, который известен главной ролью в фильме "Джокер" Тодда Филлипса, пишет NME.

Фильм в ближайшее время дебютирует на Венецианском кинофестивале, который стартует в конце этого месяца. Это будет один из тех редких случаев, когда картина, снятая по комиксам, будет представлена в рамках этого мероприятия.

Среди других претендентов на победу – Том Хенкс (за роль "Прекрасный день по соседству"), Тэрон Эджертон за роль в "Рокетмене", а также Антонио Бандерас за работу в "Боли и славе".

Напомним, ранее в сети появился список фильмов, которые в 2019 году заработали более миллиарда долларов в прокате. В этом списке оказались такие фильмы, как "Мстители: Финал", " Король Лев", "Аладдин", "Капитан Марвел", "История игрушек 4".

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