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"Бумбокс" презентовали клип на русскоязычную песню "ДШ": видео

Участники группы рассказали, как проходили съемки новой видеоработы

"ДШ" – это четвертый видеоклип Бумбокс, выпущенный в рамках промокампании альбома "Таємний код: Рубікон", и третий клип, снятый для группы режиссером Станиславом Гуренко, который смонтировал роад-муви "Тримай мене", создал лирик-видео "Твiй на 100%", а также снял ролик на совместную песню "Бубокс" и Тины Кароль "Безодня". Сегодня, 22 октября, состоялась премьера клипа "ДШ".

О том, почему нельзя идти на поводу у общества, сколько сценариев пришлось забраковать и кто пострадал на съемках клипа рассказывают Андрей Хлывнюк, Станислав Гуренко и Алексей Согомонов.

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Андрей Хлывнюк: "Клип на песню "ДШ" – уже не первое успешное сотрудничество группы с режиссером Стасом Гуренко. По моему мнению, он и вся команда хирургически точно воплотили в жизнь идею, и показали другую, социальную составляющую смысла песни. Главный герой встречается со своим страхом потерять самое важное. Как и все мы, он, метафорически, поставленный перед выбором между долгом и совестью. Как часто мы теряем почву под ногами, стремясь к ложным целям, идем на поводу так называемого общественного мнения, в тот или иной способ, становимся врагами самим себе? Идея видео в том, чтобы напомнить себе о настоящих приоритетах и ни в коем случае не ставить на кон самое дорогое ".

Андрей Хлывнюк Фото: пресс-служба

Станислав Гуренко, режиссер: "Я точно могу сказать, что за все время работы с Бумбокс, этот клип оказался самым сложным. И тут дело в песне. Когда речь заходит о музыкальных клипах, я берусь работать только с теми артистами, музыка которых мне близка. Трек "ДШ" оказался очень сильным и не самым легким для меня в моральном плане, было сложно не пропускать его через себя, не рефлексировать.



На начальном этапе работы мы переписали 4 разных сценария, но все они не устраивали нас до конца. Вроде бы все было на своих местах, но все же основное ядро, месседж трека, оставался где-то за пределами нашего восприятия. Ситуация со сценарием разрешилась неожиданно, когда на встрече с Алексеем Согомоновым и Андреем Хлывнюком, Андрей предложил свой сценарий. У меня в голове все сразу стало на свои места. Мне удалось посмотреть на историю глазами автора и увидеть то самое ядро песни, скрытое за моими личными эмоциями.

Мы снимали клип 23 и 24 сентября – это были два тёплых и насыщенных съемочных дня, хотя и не легких: много сцен, около 20 актеров, переезды…

При всей сложности, на этом проекте была полнейшая синергия между съемочной группой и командой ББ. Практически сразу я получил свободу действий, а это для любого режиссера является высшим кайфом в профессии."

Съемки клипа группы "Бумбокс" Фото: пресс-служба

Алексей Согомонов, продюсер, Бумбокс: "У нас было два сценария. И еще парочка заготовок. В первом Андрей (Хлывнюк) должен был путешествовать по комнатам дома, в каждой из которых находился один из музыкантов. Например, в одной из комнат должна была течь вода по стенам, во второй гореть кровать с лежащим на ней играющим музыкантом, не помню уже, кого я хотел принести в жертву, в третьей – взрываются лампочки и коротит электричество... Меня всегда вдохновляла идея снять апокалипсис в замкнутом пространстве, а с момента выхода фильма "1408" она стала навязчивой.

К счастью, мы не стали испытывать на прочность наш офис, в котором предполагалось снять большую часть сцен и даже водить журналистов "по руинам" вместо привычной пресс-конференции. Все, как обычно, нет времени, нет нужной суммы и мы рассматриваем второй вариант. Тут главный герой должен был ночевать в пустой квартире на матрасе, просыпаться среди замазанных белой краской окон и затянутых в пленку предметов. Такой себе типаж "страдающая тряпка." Ну и мы от него отказались. Потом был отличный вариант с парнем средних лет, который раздевается, плывет через реку, заходит в зал и начинает драться с самыми разными противниками: худыми, толстыми, молодыми, старыми, женщинами, мужчинами. Мне очень нравилось, что герой переплывает реку, но Стас и Андрей быстро вернули меня на землю.

Съемки клипа группы "Бумбокс" Фото: пресс-служба

В результате, когда клип "горел", как микрофон на обложке нашего альбома "Таємний код: Рубікон", Андрей говорит нам со Стасом: "Как вам такая идея…", – и сходу выдает весь сюжет. А что мы? Мы быстро все сняли. В первый день снимали на паркинге ТЦ "Атмосфера", на площадке "Кинодром" киностудии Довженко, в переходе у метро "Университет". Во второй день переехали ко мне домой, в деревню. Причем меня друзья-киношники предупреждали, что разрешить снимать в собственном доме может только глупец. Типа, камня на камне не останется. На самом деле всего-то потерь – статуэтка Франкенштейна, которую я, не спавший двое суток, разбил на следующий день после съемок. Думаю, на счастье".

Ранее фронтмен "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, как начинал свой творческий путь.

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