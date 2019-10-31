"Бути без тебе": Любовь Успенская представила песню на украинском языке

Артистка спела в дуэте со своим другом из Одессы

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Не так давно во время своего визита на фестиваль "Лайма Рандеву" в Юрмале Любовь Успенская обещала в скором времени представить песню на украинском языке. Не прошло и двух месяцев, как певица сдержала слово и презентует новый сингл "Бути без тебе" в дуэте со своим другом, автором из Одессы Андреем Большедворским.

"Бути без тебе" – песня-признание в любви и ностальгии по любимому человеку, которая на родном языке Любови звучит особенно мелодично. Напомним, артистка родилась и все юношество провела в Киеве. Певица не раз вспоминала, как тусовалась в кафе "Крещатик", а школу прогуливала, катаясь на автобусе от хутора Отрадный до площади Льва Толстого.

Любовь Успенская и Андрей Большедворский Фото: пресс-служба

Уже 10 ноября Любовь Успенская впервые представит live-премьеру песни "Бути без тебе" во время своего большого юбилейного шоу "История одной любви", которое пройдет во Дворце спорта в Киеве.

"Я буду петь свою украинскую песню "Бути без тебе", которую написал мой друг из Одессы Андрей Большедворский. Украинцы в Одессе сказали, что не ожидали, что я еще помню украинский язык, и что у меня даже вышло без акцента! А на самом деле просто нужна была практика! Когда-то, когда я жила в Киеве и еще была девочкой, я приходила на концерты во Дворе спорта и думала: "Как же круто петь во Дворце спорта"! И вот настал момент, когда я буду там петь! 10 ноября приглашаю всех!", – говорит Любовь Успенская.

Любовь Успенская – "Бути без тебе":

Помимо live-премьеры песни "Бути без тебе" Любовь Успенская исполнит свои самые громкие хиты: "К единственному нежному", "Кабриолет", "Пропадаю я", "Ангел-хранитель", "Люба Любонька", "Гитара мается" и другие.

Сразу после киевского концерта Любовь Успенская отправится в тур по городам Украины, где уже месяц как объявлены солд-ауты на вечерние концерты и дополнительные шоу! В каждом из городов певица выступит в Театрах оперы и балета, в 16:00 и 19:00: 11 ноября – в Одессе, 12 ноября – в Харькове и 13 ноября – в Днепре.

Ранее мы также писали, что в 65 лет Любовь Успенская намерена стать мамой во второй раз.

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