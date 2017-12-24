Бык-неженка, ежики и коза с приветом: впечатления от премьеры мультфильма "Фердинанд"

Анимационный 3D-мультфильм "Фердинанд" выходит в национальный прокат 21 декабря. Режиссер ленты – бразилец Карлос Салданья ("Ледниковый период", "Рио").

Кто такой Фердинанд, где валялась коза-утешительница Люпе, при чем тут коррида и матадоры, узнал кинокритик сайта "Сегодня" Владимир Грисюк, побывав на пресс-показе мультфильма в кинотеатре "Синема Сити Киев".

Напомним, ранее мы опубликовали рецензию на фильм "Звездные войны: Последние джедаи".

Мультфильм рассказывает о судьбе быка Фердинанда из Италии. Это очень чувствительное, милое, душевное и, что удивительно, совершенно безобидное животное. Ироничная судьба забросила его на ферму, где выращивают "рогатых" для корриды. Там жесткие правила выживания: "бейся или умри", "слабакам – нет", "растопчи этот красный невинный цветок".

Вместе с Фердинандом его мнимые друзья. С одной стороны, у них своеобразное стадо, а с другой – главный герой совершенно одинок и брошенный в своих предпочтениях (нет, не подумайте ни о чем таком). У него просто душа поэта: созерцание прекрасного, особое мировоззрение и прочая философия.

Однажды отец Фердинанда – животное несусветных размеров – побеждает в бою конкурента и матадор увозит его в Мадрид на корриду. Понятно, что разлука с родителем стала для Фердинанда ударом. По воле случая ему приходиться бежать из ферми на поезде. Пережив арсенал неприятностей, и смирившись с возможной скоропостижной кончиной, бычка забирают к себе в хозяйство мужчина, который вместе с лохматым псом и дочкой живет в какой-то испанской глуши. Эти величайшей души люди дают Фердинанду все необходимое для счастливого детства: поля, свободу, его любимые цветочки и, конечно же, внушительное количество провианта.

Годы идут. Фердинанд растет. И вот он уже с трудом помещается в дом. Конечно, для своих "домашних", он все тот же маленький безобидный теленок. Но для окружающих две тоны живого веса – это, мягко говоря, тихий ужас. Чтобы показать пропасть между миром людей и животных нам показывают сцену на базаре. Если вкратце: в деревне проходит очередной праздник цветов, где любящего садоводство Фердинанда определенно не ждут. Дабы не довести до инфаркта аборигенов, папа с дочкой едут одни, но бычок решает рвануть за ними.

Фото: UFD

Что хочу отметить:

Во-первых, очень хороший перевод с вариациями акцентов (как и в оригинале). Живой, классный, прикольный украинский язык. А один бык так замечательно говорит по-львовски, что это просто умиление.

Во-вторых, экзальтированная коза-утешительница Люпе. В ней, как в любом эпическом образе, все сошлось: внешность, стиль, речь, мышление и даже мимика.

В-третьих, юмор. Мультик "Фердинанд" без преувеличения очень забавный, множество классных сцен и смешных шуток. Особенно зрителям на пресс-показе понравился танцевальный батл коней и быков.

Фото: UFD

В-четвертых, неплохо передана атмосфера Испании: уютные белые домики со светло-коричневой черепицей, потрясающая природа и колоритные характеры местных жителей.

Фото: UFD

Мультфильм "Фердинанд" раскрывает душу Испании точно также же, как и "Коко" Ли Анкрича – Мексику. В нем соединяется резкий, искрометный юмор, правда нашей повседневной жизни и отчаянный призыв всегда оставаться собой.

От сайта "Сегодня" анимационный мультфильм "Фердинанд" Карлоса Салданья получает 10/10.

Справка

Мультфильм "Фердинанд" (2017 год), в оригинале – Ferdinand;

Жанр: анимационный фильм в 3D;

Страна: США;

Роли озвучили: Джон Сина, Бобби Каннавале, Джина Родригеc, Джеррод Кармайкл, Рауль Эспарза,

Кейт МакКиннон и др.

Длительность: 107 минут.

Интересные факты о мультфильме "Фердинанд"

Мультфильм основан на детской книге Манро Лифа "История Фердинанда" (1936);

Киноработа стала третьим анимационным проектом с участием Марка Уолли после мультфильма "Шрек 3" (2007) и "Темный рыцарь: Возрождение легенды. Часть 2" (2013);

"Фердинанд" – второй продюсерский проект Пола Фига для студии "Blue Sky Studios" после "Снупи и мелочь пузатая в кино" (2015).

В 1938 году студия Уолта Диснея создала короткометражную анимацию "Бык Фердинанд", по сей день пользующуюся популярностью на европейском телевидении в канун Рождества, особенно в Швеции, где показ мультфильма стал ежегодной рождественской традицией с 1959 года.

Это первый фильм "Blue Sky Studios", названием которого является имя главного героя.

Напомним, 23 ноября состоялась премьера американской биографической драмы "Дело храбрых". Ранее появилась рецензия на фильм "Субурбикон", а также отзыв о ленте "Убийство в Восточном экспрессе". Кроме этого, мы делились впечатлениями от премьеры ленты "Пила-8".