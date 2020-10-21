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Телеканал "Украина" представил музыкального продюсера шоу "Маска"

Сегодня, 16:17

Вместе с креативной командой он подберет репертуар для участников шоу

Музыкальным продюсером масштабного шоу-детектива "Маска" станет Сергей Грачев. Он подберет репертуар для участников шоу, по которому зрители и должны их узнать.

Сергей Грачев ранее работал над такими проектами, как "Народна зірка", "Фабрика зірок", а в 2017 году был приглашённым членом национального жюри от Украины на "Евровидение 2017".

Сергей Грачев
Сергей Грачев
Фото: facebook.com/mgukraina

В проекте "Маска", являющемся адаптацией формата The Masked Singer, Сергей отвечает за музыкальное наполнение шоу – выбор песен, их аранжировки, а также участвует в формировании манеры пения участников.

"Этот проект необычен для меня тем, что артисты скрыты под масками и эмоции можно передать только через музыку, интересное и честное исполнение. Показать взглядом или доиграть актерски тут не получится" – комментирует Грачев.

По словам Сергея, настоящим сюрпризом для него стали звезды, которые не являются профессиональными исполнителями.

"Я могу с уверенностью сказать, что в нашем шоу люди, которые никогда не пели даже в караоке, запоют не хуже, а иные даже лучше многих профессиональных певцов. Это уже стало открытием для них самих", – убежден музыкальный продюсер проекта.

Напомним, участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Напомним, ранее мы рассказывали, что для шоу "Маска" головной убор роскошного костюма Розы создавали 300 часов. Также ранее во время эфира "Говорить Україна" взяли под стражу мужчину по подозрению в изнасиловании детей.

Все подробности в спецтеме Маска: все о шоу

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