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"Были и слезы": Звезда "Игры престолов" раскрыл секрет финальной сцены

Прощание со съемочной командой и актерами "Игры престолов" было очень эмоциональным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Николай Костер-Вальдау. Фото: Getty
Николай Костер-Вальдау. Фото: Getty

Датский актер Николай Костер-Вальдау, которому недавно исполнилось 48 лет, рассказал о неожиданном финале сериала "Игра престолов" в интервью изданию The Huffington Post.

Актер сообщил, что зрители не будут разочарованы финальным восьмым сезоном, который должен выйти на экраны в первой половине 2019 года.

"Когда я закончил читать сценарий, я написал письмо, в котором честно признался создателям, что не могу себе представить лучшего завершения этой истории. Это очень удовлетворительный, и в то же время неожиданный финал. Свершилось все то, на что я надеялся. В этом финале есть смысл. Этот финал не похож на те истории, в которых на последних секундах вы узнаете имя убийцы. Они проделали очень, очень хорошую работу", – признался Костер-Вальдау.

Он также добавил, что прощание со съемочной командой и актерами "Игры престолов" было очень эмоциональным. Костер-Вальдау не стал скрывать, что они с коллегами не смогли сдержать слез:

"В самом конце все мы были переполнены эмоциями. Да, не стану скрывать, были и слезы", – добавил он.

Напомним, Николай Костер-Вальдау рассказал, что в восьмом сезоне внешний вид его героя изменится. Теперь у Джейме появится борода. Отметим, что любое изменение в его внешности – это результат его внутренних изменений на жизнь, отношения.

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Источник: "Сегодня"
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