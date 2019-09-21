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"Бывшие": в сети появилась короткометражка с Тиной Кароль в главной роли

Картина принесла певице победу в номинации "Лучшая женская роль"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

В сети появился фильм "Бывшие", в котором Тина Кароль, впервые за долгое время заговорившая о смерти мужа, сыграла главную роль. Короткометражка режиссера Евгения Баранова принесла певице победу в номинации "Лучшая женская роль".

В киноленте "Бывшие" Тина Кароль исполнила роль девушки, которая пытается выстроить отношения с возлюбленным, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших парней. Для роли артистке пришлось перевоплотиться из длинноволосой блондинки в короткостриженную брюнетку.

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"Бывшие" – это интеллектуальное кино. В нем раскрыт вопрос трудного выбора человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день", – рассказывает автор идеи фильма Виктория Лезина.

Посмотреть короткометражный фильм "Бывшие" с Тиной Кароль в главной роли можно в Youtube или на сайте Сегодня.Lifestyle.

Ранее был опубликован захватывающий трейлер детектива "Ножи наголо".

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