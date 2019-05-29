Бывший главный редактор британского Vogue презентовала свою книгу в Украине

Книга "Inside Vogue" – дневник главного редактора, в котором описан последний год Шульман в этом статусе

Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала книгу в Украине / пресс-служба

В кондитерской-библиотеке Sweet book в отеле Riviera House, 27 мая прошла встреча с Александрой Шульман, бывшим главным редактором британского Vogue. Камерное мероприятие провела команда украинского Vogue.

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В Киеве Александра Шульман представила книгу "Inside Vogue" – дневник главного редактора, в котором описала свой последний год в этом статусе. Шульман руководила изданием 25 лет и покинула его в 2017 году. Ее книга не только о рабочих буднях: бюджетах и переговорах с моделями и фотографами; бесконечных отменах и подтверждениях съемок; секретной cover-фотосессии Кейт Миддлтон и дружбе с Викторией Бекхэм – но и об обычной жизни за пределами редакции. Шульман откровенно рассказывает о своих домашних хлопотах и бытовых проблемах – таких, как, например, поломка бойлера.

Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба

Во время встречи Александра Шульман прочла отрывок из книги о том, как команда британского Vogue в 2016 году занималась подготовкой гала-ужина к столетнему юбилею журнала. Организационные хлопоты бывший главный редактор, а ныне вице-президент Лондонской библиотеки и успешная писательница, комментирует с юмором и приходит к выводу, что как бы вы ни заботились о декоре мероприятия или меню, приглашенные все равно, в первую очередь, будут обсуждать, кого с кем посадили рядом.

Александра также ответила на вопросы гостей о профессиональных тонкостях: "Придя в Vogue в 1992 году, я задумалась о том, каким мог бы быть журнал. И поняла, что мне хочется сделать его интересным для людей за пределами модной индустрии. Хотелось писать не только о том, что носят девушки и какая обувь в моде. Для меня важно говорить и о политике, и о социальных вопросах. Моя любимая статья в нашем журнале, например, была посвящена химчисткам. А незадолго до моего ухода мы сделали материал о женщинах-инженерах, которые строят самые современные железные дороги в Англии. Я никогда не сомневалась в том, что такие темы должны быть в Vogue".

Бывший главный редактор британского Vogue Александра Шульман презентовала в Украине книгу / пресс-служба

Отвечая на вопрос о том, что было самым сложным в ее 25-летней карьере, Александра призналась: "Самое приятное было одновременно и самым сложным. Я работала с талантливыми, яркими людьми – лучшими фотографами, стилистами и редакторами со всего мира. Такие люди всегда отстаивают свои позиции, и самым сложным было искать компромиссы и стараться никого не обидеть. Только представьте: Марио Тестино делает съемку – и несколько фотографий не подходят. Безусловно, все члены команды расстроятся, если сказать им об этом – но невозможно руководить людьми и избегать таких ситуаций. Иногда приходилось критиковать даже самых талантливых. И это давалось мне нелегко".

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На встрече Александра призналась, что находиться в Украине ей особенно приятно: семья ее отца родом из Житомира. Во время визита в Украину Шульман успела съездить в Житомир, где выросла ее бабушка, а также посетила Чернобыль.

Алкогольный партнер мероприятия Vogue UA – Martini – подготовил для встречи с Александрой Шульман специальный коктейль Martini Fiero&Tonic.

Встреча с Александрой Шульман открыла сезон литературных ивентов в кондитерской-библиотеке Sweet book. Каждый месяц отель Riviera House будет собирать на летней террасе писателей, поэтов, редакторов и всех, кто ценит хорошую литературу.

Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue презентовала в Украине книгу / пресс-служба 1/13

Напомним, ранее редактор глянца Vogue Анна Винтур оценила свадебное платье герцогини Сассекской Меган Маркл, а также рассказала, что она думает о новоиспеченной жене принца Гарри.

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