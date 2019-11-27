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"Цена правды": обзор самого ожидаемого фильма режиссера Агнешки Холланд

В Киеве состоялась премьера фильма о Голодоморе

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:57
Кадр из фильма "Цена правды"
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба

В украинский прокат вышел исторический триллер режиссера Агнешки Холланд "Цена правды". Режиссер и исполнитель главной роли Гарета Джонса – Джеймс Нортон лично презентовали картину в Киеве. Премьера состоялась в кинотеатре "Киевская Русь". Сегодня расскажет о фильме в своем обзоре.

Смотрите эксклюзивные подробности о фильме "Цена правды":

Фильм, генеральным медиапартнером которого выступает телеканал "Украина", рассказывает историю британского журналиста Гарета Джонса, который посетил Советский Союз и увидел голод в Украине своими глазами. Он первым сообщим миру о Голодоморе 32-33 годов. Картина основана на реальных событиях, дневниках Гарета Джонса, его публикациях и воспоминаниях родственников. В фильме также фигурируют реальные персонажи.

Кадр из фильма "Цена правды"
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Цена правды": сюжет фильма

По сюжету, молодой уэльский репортер, а также консультант по международным делам премьер-министра Великобритании Ллойда Джорджа Гарет Джонс приезжает в СССР, чтобы сделать интервью с Иосифом Сталиным. Кроме этого он пытается понять, почему во времена кризиса, Советский Союз процветает, ведет машиностроение, а планы перевыполняются. Из Москвы Джонс отправляется в Украину, в этом ему помогает некая Ада Брукс.

"Цена правды"
"Цена правды"
Фото: YouTube

Побывав в украинских селах и увидев собственными глазами голод, который власть искусственно создала, Гарет Джонс возвращается и рассказывает миру о страшном преступлении советской власти.

"Цена правды": актеры

Гарета Джонса сыграл британский актер Джеймс Нортон ("МакМафия", "Война и мир"). Роль Ады Брукс исполнила английская актриса Ванесса Кирби ("Хоббс и Шоу", "Корона"). Уолтера Дюранти сыграл Питер Сарсгаард, Джорджа Оруэлла – Джозеф Моул. Можно сказать только одно – все актеры были "на своем" месте, настолько гармонично они вписались в эту историю.

"Цена правды"
"Цена правды"
Фото: YouTube

Фильм "Цена правды": сценарий и драматургия

Сценаристом фильма выступила журналист и писатель Андреа Халупа, которая работала над сценарием 14 лет. Также консультантом проекта стал американский историк и писатель Тимоти Снайдер, который в своей монографии Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным обосновал тезис о том, что советский и нацистский режимы уничтожили около 14 млн жителей на территории Украины, Польши, Беларуси, Прибалтики и в западных областях России.

"Когда я прочитала сценарий, то поняла, что это очень интересный проект. И для меня было важным осветить те преступления, которые имели место в то время и которые фактически оказались безнаказанными. Поэтому мне хотелось на эти события пролить дополнительный свет", – рассказала режиссер фильма после завершения пресс-показа фильма.

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Конечно, сложно поместить в хронометраж фильма много значимых событий, которые происходили с Гаретом Джонсом. Но основное удалось передать. Это фильм иностранцев, для людей, которые не знают о Голодоморе, не слышали о смелом журналисте Гарете Джонсе. Фильм-напоминание, фильм-откровение и фильм-сострадание.

Напомним, "Цена правды" является первым фильмом в истории украинского кинематографа, который станет доступным для незрячих и неслышащих зрителей во всех кинотеатрах страны.

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