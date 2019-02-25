Церемония "Оскар 2019": лучшей актрисой названа Оливия Колман

За награду в номинации "Лучшая актриса" также боролись еще четыре актрисы

Оливия Колман Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" получила актриса Оливия Колман за роль в фильме "Фаворитка". За победу в этой номинации также боролись Гленн Клоуз, Леди Гага, Ялица Апарисио, Мелисса МакКарти.

"Это на самом деле очень стрессовая ситуация для меня, просто невероятно. Хочу

поблагодарить свою семью и всю нашу команду – вы самые лучшие люди в мире. Мне очень

повезло, что я имела возможность работать с вами в каждый день. Особенно приятно быть в

этой категории с невероятными женщинами", – прокомментировала Оливия Колман.

Справка о фильме "Фаворитка":

Режиссер: Йоргос Лантимос

В ролях: Эмма Стоун, Рэйчел Уайз, Николас Холт, Оливия Колман, Марк Гатисс, Дженни

Рейнсфорд, Бэзил Эйденбенц, Артур Уайлд, Тим Ингалл, Ли Дент

Сценарист: Тони МакНамара, Дебора Дэвис

Художник: Фиона Кромби, Кэролайн Барклай, Сара Бик

Монтажер: Йоргос Мавропсаридис

Оператор: Йоргос Мавропсаридис

Жанр: Драмы , Исторический

История английского королевского двора во времена правления королевы Анны Стюарт, сложных

отношениях с ближайшей подругой Сарой Черчилль и о том, как меняется обстановка в королевстве с

появлением придворной дамы Эбигейл Мэшем.

Напомним, сайт "Сегодня" ранее писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Также мы рассказывали, как проходила подготовка 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работают известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий – съемочная группа "Сегодня".

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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