Церемония открытия ОМКФ-2020: как проходит подготовка к старту кинофестиваля
Появились интригующие кадры бекстейдж
Сегодня, 25 сентября стартует 11-й Одесский международный кинофестиваль. Традиционно, состоится торжественная церемония открытия, которая в этом году проходит в инновационном онлайн-формате, как и весь кинофестиваль.
С 25 сентября по 3 октября гости и участники кинофестиваля будут смотреть мировые кинохиты, принимать участие в мастер-классах таких кинозвезд, как Рой Андерсон, Агнешка Холланд, Роман Балаян, Говарда Шора и участвовать в Q&A с создателями фильмов.
Тем временем ведущие Янина Соколова и Олег Панюта с командой ОМКФ вовсю готовятся к церемонии открытия. До старта остались считанные часы. В официальном Instagram-аккаунте кинофестиваля появились фото того, как все происходит за кадром.
Вчера главным кинособытием дня стали результаты нацотбора Украины на "Оскар". Украинский Оскаровский комитет выбрал киноленту "Атлантида" как претендента в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины. "Атлантиду" можно будет увидеть в Международной программе. А с самыми ожидаемыми фильмами 11-го Одесского кинофестиваля мы знакомили ранее.
Организаторы обещают, что несмотря на непривычный и новый формат кинофестиваля, ощутить его атмосферность зрители смогут даже через экраны.
Посмотреть торжественную церемонию открытия вы можете на Сегодня.Lifestyle.
С основной программой Одесского кинофестиваля мы знакомили ранее.
Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020
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