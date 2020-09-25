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Церемония открытия ОМКФ-2020: как проходит подготовка к старту кинофестиваля

Сегодня, 14:02

Появились интригующие кадры бекстейдж

Сегодня, 25 сентября стартует 11-й Одесский международный кинофестиваль. Традиционно, состоится торжественная церемония открытия, которая в этом году проходит в инновационном онлайн-формате, как и весь кинофестиваль.

С 25 сентября по 3 октября гости и участники кинофестиваля будут смотреть мировые кинохиты, принимать участие в мастер-классах таких кинозвезд, как Рой Андерсон, Агнешка Холланд, Роман Балаян, Говарда Шора и участвовать в Q&A с создателями фильмов.

Тем временем ведущие Янина Соколова и Олег Панюта с командой ОМКФ вовсю готовятся к церемонии открытия. До старта остались считанные часы. В официальном Instagram-аккаунте кинофестиваля появились фото того, как все происходит за кадром.

Янина Соколова и Олег Панюта
Янина Соколова и Олег Панюта
Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Вчера главным кинособытием дня стали результаты нацотбора Украины на "Оскар". Украинский Оскаровский комитет выбрал киноленту "Атлантида" как претендента в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины. "Атлантиду" можно будет увидеть в Международной программе. А с самыми ожидаемыми фильмами 11-го Одесского кинофестиваля мы знакомили ранее.

Организаторы обещают, что несмотря на непривычный и новый формат кинофестиваля, ощутить его атмосферность зрители смогут даже через экраны.

ОМКФ 2020 – подготовка к церемонии открытия
Фото: instagram.com/odesa_film_festival
ОМКФ 2020 – подготовка к церемонии открытия
Фото: instagram.com/odesa_film_festival
ОМКФ 2020 – подготовка к церемонии открытия
Фото: instagram.com/odesa_film_festival
ОМКФ 2020 – подготовка к церемонии открытия
Фото: instagram.com/odesa_film_festival
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Посмотреть торжественную церемонию открытия вы можете на Сегодня.Lifestyle.

С основной программой Одесского кинофестиваля мы знакомили ранее.

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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