Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Церемония вручения кинопремии Золота Дзиґа-2020 пройдет в онлайн-формате

Победителей Четвертой Национальной кинопремии назовут в прямом эфире

Марина Попович
Сегодня, 17:17

Церемония награждения победителей кинопремии "Золота Дзиґа-2020" в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. Мероприятие состоится, как и планировалось, 28 апреля, однако из-за ситуации с распространением в мире коронавируса COVID-19 церемонию проведут в режиме телешоу с прямой трансляцией.

"Ситуация с распространением коронавируса смутила весь мир и киноиндустрию в частности. Учитывая рекомендации и в целях безопасности мы приняли решение в этом году проводить церемонию вручения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в онлайн-формате, – говорит исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух. – В любом случае, даже в самых сложных ситуациях именно в кино зритель всегда находит утешение. Поэтому церемония обязательно состоится и лучшие из лучших получат свои награды".

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух
Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух
Фото: пресс-служба

Подробности онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" будут сообщены позже.

Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020: все о кинопремии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Золота Дзиґа-2020: объявлен лонг-лист претендентов на кинопремию Оскар 2020: как прошла 92-я церемония награждения, все подробности Премия "Кiноколо": критики назвали лучший украинский фильм
кинопремия Золота Дзиґа
Реклама

Новости партнеров

10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
Анна Заворотнюк удивила фанатов сенсационным заявлением
Анна Заворотнюк удивила фанатов сенсационным заявлением
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
Картофельное тесто для пирогов, пирожков, вареников
Картофельное тесто для пирогов, пирожков, вареников

Популярные статьи

Сегодня, 15:30Афиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

Сегодня, 13:59Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить перловку

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

Вчера, 19:17Wellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

Вчера, 18:01Wellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 17:43Психология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Вчера, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Вчера, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Вчера, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

16 мартаFood

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

16 мартаПсихология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

16 мартаFun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

16 мартаWellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

16 мартаFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Новости партнеров

Звезда
Звезда "Великолепного века" соблазнила формами в розовом топе
Бывший муж Собчак вместе с любовницей попал в беду в Омане
Бывший муж Собчак вместе с любовницей попал в беду в Омане
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Фантастический мясной пенек
Фантастический мясной пенек
Как легко убрать трещины на потолке
Как легко убрать трещины на потолке