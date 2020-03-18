Церемония вручения кинопремии Золота Дзиґа-2020 пройдет в онлайн-формате

Победителей Четвертой Национальной кинопремии назовут в прямом эфире

Церемония награждения победителей кинопремии "Золота Дзиґа-2020" в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. Мероприятие состоится, как и планировалось, 28 апреля, однако из-за ситуации с распространением в мире коронавируса COVID-19 церемонию проведут в режиме телешоу с прямой трансляцией.

"Ситуация с распространением коронавируса смутила весь мир и киноиндустрию в частности. Учитывая рекомендации и в целях безопасности мы приняли решение в этом году проводить церемонию вручения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в онлайн-формате, – говорит исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух. – В любом случае, даже в самых сложных ситуациях именно в кино зритель всегда находит утешение. Поэтому церемония обязательно состоится и лучшие из лучших получат свои награды".

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух Фото: пресс-служба

Подробности онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" будут сообщены позже.

Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020: все о кинопремии

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