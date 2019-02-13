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Чад Майкл Мюррей сыграет злодея в сериале "Ривердейл"

Актер пополнил актерский каст популярного сериала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:36
Чад Майкл Мюррей
Чад Майкл Мюррей
Фото: Instagram

Популярный сериал "Ривердейл", выходящий на канале CW (и на Netflix по миру), который продлили еще на один сезон, пополнился новыми именами. Так, стало известно, что в сериале главу секты сыграет Чад Майкл Мюррей, которого мы запомнили по роли Лукаса Скотта в сериале "Школа выживания".

По информации издания Variety, Чад Майкл Мюррей перевоплотится в Эдгара Эверневера, лидера опасного культа в небольшом городке, где живут Арчи и его друзья. Под влияние главы сектантов попадет мать Бетти Элис, которую играет Мэдхен Амик. Бетти будет очень переживать за свою маму, учитывая то, что отца она уже потеряла не так давно из-за ужасных событий в первых двух сезонах сериала.

Отметим, что сюжет сериала "Ривердейл" рассказывает о небольшом, но очень проблемном городке Ривердейл. Главные герои – школьники Арчи, Бетти, Вероника, Джагхед – постоянно оказываются втянутыми в опасные и порой даже мистические события.

Напомним, Чад Майкл Мюррей и его жена Сара Ремер стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь.

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сериал Чад Майкл Мюррей Ривердейл
Источник: Сегодня
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