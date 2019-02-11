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Чаки вернулся: появился жуткий тизер перезапуска хоррора "Детская игра"

По сюжету, в куклу не вселяется дух убийцы, а кое-что похуже происходит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
"Детская игра" Постер фильма
"Детская игра" Постер фильма

Ранее стало известно, что кинокомпания MGM начала работать над ремейком популярного в 1980-х хоррора "Детская игра" с убийственной куклой Чаки. Теперь же появился тизер перезапуска классического ужастика.

В ролике мы видим мальчика Энди (Гэбриел Бейтман) и его маму Карен (Обри Плаза) и намеки на новый внешний вид Чаки. Вместо того, чтобы быть одержимым духом убийцы-маньяка Чарльза Ли Рэя, кукла оживет с помощью современных технологий, а его склонность к насилию будет вызвана багом в программном коде модели.

По сюжету, ничего не подозревающая Карен дарит своему сыну на день рождения новую игрушку, которая оказывается смертельно опасной для всех окружающих.

Режиссером фильма выступил Ларс Клевберг ("Поляроид") по сценарию Тайлера Бартона Смита ("Кунг Фьюри 2"). В "Детской игре" также снимаются Брайан Тайри Генри, Беатрис Китсос, Тай Консильо и Карлиз Берк.

Премьера картины запланирована на 21 июня. 

Напомним, издание Comic Book сообщало, что в новой версии фильма будет изменен ключевой элемент всей серии – причина появления куклы-убийцы Чаки.

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Источник: Сегодня
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