Чего стоит бояться: ТОП фильмов об эпидемиях

Предлагаем вспомнить яркие киноработы на тему эпидемий и вирусов

Кадр из фильма "Я легенда" Фото: YouTube

Несколько дней назад мир буквально всколыхнула новость о возникновении в КНР и распространении нового коронавируса, который вызывает атипичную пневмонию. Против коронавирусов лечения не существует – назначается только симптоматическая терапия атипичной пневмонии, к которой приводит вирус 2019-nCoV.

Грозит ли вирус из Китая украинцам, смотрите в видео:

В связи с эпидемией нового смертельно вируса власти Китая уже закрыли три крупных города: Ухань, где началось заражение коронавирусом, Хуанган и Эчжоу. События, которые сейчас происходят напоминают многие фильмы об эпидемиях или зомби-вирусах. Предлагаем вспомнить самые яркие киноработы на эту тему.

"Я – легенда", 2007 года

Лекарство от рака оказалось вирусом, который превратил людей в нечто среднее между вампирами и зомби. Главный герой – подполковник медицинской службы американской армии в исполнении Уилла Смита – единственный незараженный в Нью-Йорке. Вместе с овчаркой он пытается выжить и изобрести антидот.

"28 дней спустя", 2002

Действие фильма происходит в Великобритании на фоне пандемии высокозаразного вируса, превращающего людей в яростных монстров. Их цель – убить как можно больше людей. Сюжет построен вокруг попыток четверки выживших спастись, но не только от зомби, но и от других людей. Фильм стал новой вехой в жанре зомби-хорроров. В 2017 году журнал Time Out включил 28 дней спустя в список 100 лучших британских фильмов. Имеет три разные концовки.

"Поезд на Пусан", 2016

Действие фильма происходит во время зомби-апокалипсиса в поезде Корейской высокоскоростной железной дороги. Фильм стал одним из самых кассовых в Южной Корее и получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 95 процентов "свежести". На сайте Metacritic фильм имеет оценку 72 из 100.

"12 обезьян", 1995

К 2035 году неизлечимый вирус уничтожил пять миллиардов человек, а оставшиеся вынуждены жить под землей. Осужденного за дерзость властям отправляют на машине времени в 1996 год, когда началась страшная эпидемия. Но ученые ошибаются со временем. Главные роли исполняют Брюс Уиллис и Брэд Питт. Фильм был номинирован на Оскар и получил несколько премий.

"Заражение", 2011

Всемирная организация здравоохранения совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса неизвестного происхождения. В связи с тем, что инкубационный период заболевания очень короткий, а смертность и заразность слишком высоки, отследить его происхождение трудно. Вирус, против которого нет ни лечебных протоколов, ни вакцины, а смертность превышает 20 процентов.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle составили список лучших фильмов 2019 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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