Человек человеку – враг: появился впечатляющий трейлер "Ходячих мертвецов 9"

События 9-го сезона развернутся спустя восемнадцать месяцев после войны со Спасителями и их жестоким лидером Неганом

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы 8"

НЕ успели зрители опомниться о того, что культовый сериал "Ходячие мертвецы" будет продлен на 9-й сезон, как создатели уже заваливают новыми трейлерами.

В сети появился новый, длинный, трейлер предстоящего нового сезона зомби-сериала, в котором, по слухам, умрет главный герой Рик в исполнении Эндрю Линкольна.

Отметим, что события 9 сезона развернутся спустя восемнадцать месяцев после войны со Спасителями и их жестоким лидером Неганом (Джеффри Дин Морган). Одержав победу над вражеской общиной, Рик и остальные заняты созданием Александрии, Хиллтопа и других форпостов, пытаясь наладить инфраструктуру, сельское хозяйство, транспортную связь.

Но, как и утверждал Неган, стремление Рика к миру совсем не так прочно, как последнему хотелось бы, и, несмотря на общинность, люди по-прежнему склонны к конфликтам. Именно люди становятся друг другу главными врагами, а не зомби. Хотя мертвяки все так же представляют смертельную опасность.

Девятый сезон стартует на американском канале AMC 7 октября.

Напомним, ранее канал AMC публиковал короткий тизер нового сезона "Ходячих".