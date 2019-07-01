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Человек-паук, грабители и Арктика: что посмотреть в кино на этой неделе 1-7 июля

Главные кинопремьеры в Украине за неделю 1-7 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
"Человек-Паук: Вдали от дома"
"Человек-Паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 4 июля киноманы могут посмотреть пять новых премьер: фантастическую ленту, драму, британский криминальный триллер, французскую комедию и детский анимационный фильм. Если вы не знаете, что посмотреть в кино – предлагаем подборку новых кинопремьер.

"Человек-Паук: Вдали от дома"

Действие картины разворачивается после событий, которые произошли в "Мстителях: Финал". Питер Паркер остро переживает смерть своего наставника Железного человека – Тони Старка. Он отправляется с друзьями в путешествие в Европу. Когда его друзья оказываются в смертельной опасности Человек-Паук не раздумывая ни минуты приходит на помощь. Теперь у него новый враг – Мистерио. Злодей планирует уничтожить мир. Фильм стал продолжением картины 2017 года и 23 по мотивам Marvel. 

"Однажды в Стокгольме"

Как появился термин "стокгольмский синдром"? Это случилось в 1973 году, когда вооруженный до зубов грабитель банков Ян-Эрик Олссон во время штурма заведения взял в заложники сотрудников. Шесть дней четверо заложников и преступник находились вместе, а после освобождения они шокировали общественность, встав на защиту своего мучителя.

"Коррупционер"

Жизнь Лиама не сложилась, он оказался в тюрьме. После отсидки Лиам решает вернуть себе любовь и доверие близких, а также свое доброе имя. Все беды мужчины из-за местного криминального синдиката во главе с Клиффордом Калленом. У преступника хорошие связи в политических, правоохранительных и финансовых кругах. Пытаясь загладить свою вину, Лиам попадает в сети тайных заговоров, преступлений и коррупции.

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"Ибица"

У пожилого доктора Филиппа новая возлюбленная. Кэрол воспитывает двух подростков и пытаясь их расположить к себе, мужчина предлагает им сделку. Если старший сын Кэрол получит степень бакалавра, то он может выбрать, где семья будет отдыхать этим летом. Парень не подводит и выбирает поездку на Ибицу. Филипп согласен, но он даже не представляет себе какой его ждет отдых. Мужчина в возрасте ожидает спокойного времяпровождения с бокалом вина, а в итоге их ждут приключения.

"Норм и неугомонные: Большое приключение"

В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, которым управляет археолог Джина. Катастрофа была не случайной, все подстроил напарник Джины, который украл бесценную нефритовую статуэтку китайского божка. Она – ключ к несметным богатствам. Помогать ученому вызвался Норм – король Арктики. Вместе с лемингами они отправляются в опасное путешествие и вернут реликвию. Но успеют ли они к свадьбе дедушки Норма?

Напомним, что с 20 июня в кино уже можно посмотреть сразу семь новых кинопремьер: триллеры, мультфильм, комедии, фильмы ужасов. 

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Источник: Сегодня
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